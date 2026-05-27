Ionuţ Chirilă nu s-a ferit de cuvinte după ce Craiova a devenit campioană: “Nu merita nimeni”

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 11:14

Eventul câştigat de Universitatea Craiova nu l-a impresionat pe Ionuţ Chirilă, cel care nu înţelege cum trupa olteană a fost pe primul loc, asta după ce a fost învinsă fără drept de apel de Farul Constanţa, echipă care a terminat în zona locurile de baraj.

Tehnicianul care a pregătit de-a lungul timpului mai multe echipe în România, recunoscut pentru faptul că nu ezită să spună lucrurilor pe nume, a avut totuşi şi cuvinte de laudă pentru olteni, în special pentru Mihai Rotaru.

Ionuţ Chirilă nu a fost impresionat de Universitatea Craiova

Ionuţ Chirilă e de părere că nicio echipă nu a arătat că merită să câştige campionatul, dar în acelaşi timp a remarcat progresul pe care l-a făcut gruparea din Bănie.

”Ciudat campionat, mă gândeam cum au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare! Apoi, au bătut 5-0, en fanfare (n.r. – în ”finala” cu U Cluj). Un campionat pe care, după părerea mea, nimeni nu merita să-l câștige. Nimeni, ca valoare de echipă, pentru că toate au multe carențe în joc.

Însă Craiova a meritat acest campionat în primul rând datorită perseverenței și insistenței lui Mihai Rotaru, un om care din punct de vedere administrativ a făcut cel mai puternic club din România, probabil. Cele mai bune condiții pentru a face fotbal și performanță sunt la Craiova.

El a avut niște probleme cu managementul tehnic, pentru că de-a lungul anilor a numit niște oameni nepotriviți pentru stilul Craiovei și pentru ce-a însemnat Craiova. Campionatul ăsta trebuia să vină mult mai devreme”, a spus Ionuţ Chirilă la Sport.ro

Universitatea Craiova a făcut eventul

Formaţia antrenată de Filipe Coelho a fost cea mai bună din România în sezonul care e aproape de final, asta după ce a avut prestaţii bune şi în cupele europene. Acolo, însă, eşecul dramatic cu AEK Atena a făcut ca Universitatea Craiova să fie eliminată din competiţie în faza grupei principale.

Oltenii s-au impus în faţa celor de la U Cluj şi în finala de Cupa României, la loviturile de departajare, iar astfel au repetat sezonul foarte bun din 1990-1991, când de asemenea în Bănie a ajuns eventul.

