Vegas Golden Knights s-a calificat în finala Cupei Stanley! A defilat în seria cu Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights s-a calificat pentru a treia oară în scurta sa istoria Cupei Stanley. Echipa care a debutat în NHL în 2017 a trecut cu 4-0 în finala Conferinţei de Vest de Colorado Avalanche, cea mai bună echipă din sezonul regulat.

În meciul cu numărul 4, disputat în Las Vegas, echipa lui John Tortorella s-a impus cu 2-1. Acum, Golden Knights aşteptă adversara din finala Cupei Stanley. În finala Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes conduce seria cu Montreal Canadiens cu 2-1.

Vegas a început tare meciul de noaptea trecută, Mark Stone marcând al cincilea gol din acest play-off după doar 4 minute şi 42 de secunde. A urmat apoi o lungă perioadă de timp fără gol marcat, Colorado negăsind variante pentru a-l învinge pe Carter Hart.

Pe finalul perioadei a treia, când mai erau 5 minute şi 45 de secunde rămase din partidă, Cole Smith a majorat diferenţa pentru Vegas. Colorado a scos portarul, iar căpitanul Gabriel Landeskog a redus din diferenţă cu două minute înainte de final, dar a fost prea târziu pentru o revenire a lui Avanalanche.