Vegas Golden Knights s-a calificat în finala Cupei Stanley! A defilat în seria cu Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights s-a calificat pentru a treia oară în scurta sa istoria Cupei Stanley. Echipa care a debutat în NHL în 2017 a trecut cu 4-0 în finala Conferinţei de Vest de Colorado Avalanche, cea mai bună echipă din sezonul regulat.
În meciul cu numărul 4, disputat în Las Vegas, echipa lui John Tortorella s-a impus cu 2-1. Acum, Golden Knights aşteptă adversara din finala Cupei Stanley. În finala Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes conduce seria cu Montreal Canadiens cu 2-1.
Vegas Golden Knights s-a calificat în finala Cupei Stanley
Vegas a început tare meciul de noaptea trecută, Mark Stone marcând al cincilea gol din acest play-off după doar 4 minute şi 42 de secunde. A urmat apoi o lungă perioadă de timp fără gol marcat, Colorado negăsind variante pentru a-l învinge pe Carter Hart.
Pe finalul perioadei a treia, când mai erau 5 minute şi 45 de secunde rămase din partidă, Cole Smith a majorat diferenţa pentru Vegas. Colorado a scos portarul, iar căpitanul Gabriel Landeskog a redus din diferenţă cu două minute înainte de final, dar a fost prea târziu pentru o revenire a lui Avanalanche.
COLE SMITH MAKES IT 2-0 GOLDEN KNIGHTS!!!
📺: @espn, @Sportsnet, & @TVASports” pic.twitter.com/nPOJVi0qyP
— NHL (@NHL) May 27, 2026
Vegas Golden Knights s-a calificat astfel pentru a treia oară în finala Cupei Stanley. În 2018, la prima prezenţă, chiar la sezonul de debut, a pierdut în faţa lui Washington Capitals, dar a pus mâna pe mult râvnitul trofeu în 2023, atunci când a trecut de Florida Panthers.
John Tortorella, antrenorul lui Vegas, instalat pe finalul lunii martie, după demiterea lui Bruce Cassidy, într-o perioadă în care echipa nu mergea, a reuşit să revitalizeze formaţia din Nevada. El revine în finala Cupei Stanley după 22 de ani. În 2004, el ridica trofeul deasupra capului cu Tampa Bay Lightning. Un adevărat personaj în NHL, Tortorella are şansa acum de a deveni abia al patrulea antrenor din istorie care cucereşte Cupa Stanley cu două echipe diferite.
“După câteva săptămâni petrecute alături de băieţi, pot spune că este un grup grozav. Sunt încântat să am ocazia de a fi alături de ei. Sunt mândru de băieţi”, a declarat John Tortorella, după ce Vegas Golden Knights s-a calificat în finala Cupei Stanley.
Vegas Golden Knights aşteaptă acum adversara din finala Cupei Stanley. Meciul 4 dintre Carolina Hurricanes şi Montreal Canadiens se joacă la noapte, de la ora 03:00, LIVE în AntenaPLAY.
- Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5. VGK, la un pas de calificarea în finala Cupei Stanley, după o revenire memorabilă
- Vegas Golden Knights a revenit pe final şi are 2-0 cu Colorado! Echipa lui Tortorella, în avantaj înaintea meciurilor de acasă
- Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 3-2 (OT). Habs câştigă în prelungiri şi se califică în finala Conferinţei de Est
- Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7
- Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 6-3. Habs, la o victorie de calificarea în finala Conferinţei de Est, după un meci nebun