Jucătorul de 2 milioane de euro de la FCSB “se dă accidentat”. Gigi Becali: “Am fost păcălit”

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 10:59

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a plătit pentru Dennis Politic 970.000 de euro și l-a cedat gratis şi pe Alexandru Musi la Dinamo. Omul de afaceri crede că întreaga tranzacţie s-a ridicat la 2 milioane de euro şi susţine că şi-a luat “ţeapă”.

Jucătorul refuză acum să revină la FCSB, după ce împrumutul lui la Hermannstadt a expirat, iar Gigi Becali spune despre el că “se dă accidentat”.

”Nu știu, habar nu am ce face el. Se dă accidentat, nu știu. Este jucătorul nostru în continuare, dar se dă accidentat că cică el nu poate săracul. (n.r. – Reziliați contractul cu el și gata) Cum să reziliem, am dat aproape două milioane pe el. Asta e, am fost păcălit, am fost păcălit. Am dat și lovituri, asta e”, a declarat Becali, la fanatik.ro.

Situaţia lui Dennis Politic a fost complicată după ce a plecat de la Dinamo. La FCSB nu a reuşit să se integreze, iar la Hermannstadt a stat mai mult accidentat, iar oficialii sibieni au declarat că nu mai vor să-i prelungească împrumutul. În acest context, el trebuie să se întoarcă la FCSB.

