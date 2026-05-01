Ilie Dumitrescu a găsit antrenorul perfect pentru Gigi Becali la FCSB: “Cea mai bună variantă”

Gigi Becali susţine că îi va propune lui Elias Charalambous un contract pentru cele două meciuri de la barajul pentru Conference League, dar Ilie Dumitrescu îi cere finanţatorului de la FCSB să îi acorde cipriotului o înţelegere pe cel puţin un an.

Fostul mare atacant al Generaţiei de Aur îl vede pe Charalambous cel mai potrivit antrenor pentru a salva finalul de sezon de la FCSB.

”Cea mai bună variantă din punctul meu de vedere e Charalambous. Ar trebui să vină să ajute. Nu știu dacă i s-a propus un an și jumătate, finalul acesta de sezon și încă un sezon.

E vorba de 3 meciuri și dacă tu califici echipa după baraj, încă un an de contract. Asta înseamnă două luni de contract și încă un an dacă îți îndeplinești obiectivul.

Nu o să vină niciun antrenor pentru meciurile de baraj. E cea mai bună variantă, cunoaște lotul, a lucrat cu el, are realizări. Îi mai dai un an de contract ca să ai continuitate. Cine vine pentru astea 3 meciuri și barajul?