Ilie Dumitrescu a găsit antrenorul perfect pentru Gigi Becali la FCSB: “Cea mai bună variantă”

Dan Roșu Publicat: 1 mai 2026, 20:44

Ilie Dumitrescu - Profimedia Images

Gigi Becali susţine că îi va propune lui Elias Charalambous un contract pentru cele două meciuri de la barajul pentru Conference League, dar Ilie Dumitrescu îi cere finanţatorului de la FCSB să îi acorde cipriotului o înţelegere pe cel puţin un an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare atacant al Generaţiei de Aur îl vede pe Charalambous cel mai potrivit antrenor pentru a salva finalul de sezon de la FCSB.

Ilie Dumitrescu îl cere pe Elias Charalambous la FCSB

”Cea mai bună variantă din punctul meu de vedere e Charalambous. Ar trebui să vină să ajute. Nu știu dacă i s-a propus un an și jumătate, finalul acesta de sezon și încă un sezon.

E vorba de 3 meciuri și dacă tu califici echipa după baraj, încă un an de contract. Asta înseamnă două luni de contract și încă un an dacă îți îndeplinești obiectivul.

Nu o să vină niciun antrenor pentru meciurile de baraj. E cea mai bună variantă, cunoaște lotul, a lucrat cu el, are realizări. Îi mai dai un an de contract ca să ai continuitate. Cine vine pentru astea 3 meciuri și barajul?

Reclamă
Reclamă

Dacă îi pui și lui condiția asta sau altui antrenor, cine vine? Prietenște, nu știu dacă e cuvântul bun, ai putea să ajuți pentru că ai avut satisfacții”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Gigi Becali vrea să îi ofere un contract pe două meciuri lui Charalambous la FCSB

Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că îi va propune cipriotului un contract inedit, pe două meciuri.

”Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci (n.r. din play-out), cu Hermannstadt, îl sun: `Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?`. Facem un contract pe două meciuri.

Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salvezeFiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
Reclamă

Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, 5.000 pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a declarat Gigi Becali, pentru sursa citată anterior.

Reclamă
