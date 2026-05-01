Varianta incredibilă anunţată de Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali susţine că Elias Charalambous l-a anunţat că e dispus să revină la FCSB în această vară. Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că îi va propune cipriotului un contract inedit, pe două meciuri.

Astfel, Becali vrea ca Elias Charalambous să îi conducă pe roş-albaştri şi în barajul pentru Conference League, pe care FCSB îl va disputa dacă va termina pe unul dintre primele două locuri din playout.

Contract pe două meciuri pentru Elias Charalambous la FCSB

”Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci (n.r. din play-out), cu Hermannstadt, îl sun: `Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?`. Facem un contract pe două meciuri.

Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, 5.000 pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.