Varianta incredibilă anunţată de Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB

Dan Roșu Publicat: 1 mai 2026, 17:09

Varianta incredibilă anunţată de Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali susţine că Elias Charalambous l-a anunţat că e dispus să revină la FCSB în această vară. Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că îi va propune cipriotului un contract inedit, pe două meciuri.

Astfel, Becali vrea ca Elias Charalambous să îi conducă pe roş-albaştri şi în barajul pentru Conference League, pe care FCSB îl va disputa dacă va termina pe unul dintre primele două locuri din playout.

Contract pe două meciuri pentru Elias Charalambous la FCSB

”Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci (n.r. din play-out), cu Hermannstadt, îl sun: `Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?`. Facem un contract pe două meciuri.

Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, 5.000 pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Lucian Filip, dialog cu Elias Charalambous

FCSB încearcă să îl aducă înapoi pe Elias Charalambous după plecarea lui Mirel Rădoi, însă momentan cipriotul nu a dat un răspuns. În așteptarea unei vești, Lucian Filip, interimarul roș-albaștrilor, a dezvăluit că a discutat cu fostul antrenor al campioanei despre întoarcerea sa.

“Nu știu dacă va veni sau nu Elias înapoi. Cine știe? Poate dacă nu acum, poate altădată. Normal că am vorbit. Mi-aș dori să se întoarcă. Decizia este la el. Nu cred că Șumudică s-a gândit. Din câte știu, vrem un antrenor străin”, a spus Filip, la conferinţa de presă.

Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce nu se știa despre intervenția de urgență: „Creează un moment de panică”
