Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: "Noi avem discuţia asta..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…”

Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…”

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 11:33

Comentarii
Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: Noi avem discuţia asta…

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Recent s-a vorbit de exeistenţa unor tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul ar fi plecat de la faptul că antrenorul nu primea transferurile solicitate pentru această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Apoi a apărut în presă informaţia că antrenorul Kopic le-ar fi spus apropiaţilor că ar urma să plece la prima ofertă pe care o primeşte în această iarnă. Întrebat dacă a existat un conflict între antrenor şi conducere, Andrei Nicolescu a lămurit subiectul.

„Eu nu știu nimic despre așa ceva. A apărut o știre. S-a mai întâmplat așa ceva după un meci cu Rapid, când a apărut în presă un așa-zis conflict care, de fapt, nu a existat. Eu am sunat imediat și am spus: ori o scoateți, ori o dezmințiți. E o minciună cap-coadă. Mi s-a zis: «Dezminte-o tu». Eu de ce? Exact așa s-a întâmplat și cu Kopic. Și eu, și el am declarat că ne pregătim și avem planuri. Am fost pus într-o situație ridicolă.

Nu am avut discuția asta sub nicio formă. De 6-9 luni vrem transferuri, dar suntem limitați. Când e ceva de forțat foarte tare, o facem, dar până la o limită. Cu Baroan am forțat. Și de Copoubiș m-a întrebat lumea. Sunt discuții diferite. Baroan, în vară, ar fi venit altfel. Arată într-un fel”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:24
Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
13:22
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
12:35
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico
12:33
Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”