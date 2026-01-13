Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: "Noi avem discuţia asta..." - Antena Sport

Recent s-a vorbit de exeistenţa unor tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul ar fi plecat de la faptul că antrenorul nu primea transferurile solicitate pentru această iarnă.

Apoi a apărut în presă informaţia că antrenorul Kopic le-ar fi spus apropiaţilor că ar urma să plece la prima ofertă pe care o primeşte în această iarnă. Întrebat dacă a existat un conflict între antrenor şi conducere, Andrei Nicolescu a lămurit subiectul.

„Eu nu știu nimic despre așa ceva. A apărut o știre. S-a mai întâmplat așa ceva după un meci cu Rapid, când a apărut în presă un așa-zis conflict care, de fapt, nu a existat. Eu am sunat imediat și am spus: ori o scoateți, ori o dezmințiți. E o minciună cap-coadă. Mi s-a zis: «Dezminte-o tu». Eu de ce? Exact așa s-a întâmplat și cu Kopic. Și eu, și el am declarat că ne pregătim și avem planuri. Am fost pus într-o situație ridicolă.

Nu am avut discuția asta sub nicio formă. De 6-9 luni vrem transferuri, dar suntem limitați. Când e ceva de forțat foarte tare, o facem, dar până la o limită. Cu Baroan am forțat. Și de Copoubiș m-a întrebat lumea. Sunt discuții diferite. Baroan, în vară, ar fi venit altfel. Arată într-un fel”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.ro.