Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că este dispus să îl cedeze gratis pe Denis Alibec (35 de ani) la fosta echipă a acestuia, Farul.

Becali a transmis că singurul lucru de care depinde transferul lui Alibec la Farul este ca atacantul să se înţeleagă în privinţa salariului cu echipa patronată de Gică Hagi (60 de ani).

Gigi Becali îl lasă gratis pe Denis Alibec la Farul: “Să vedem dacă se înţeleg”

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Denis Alibec transmitea public că se aştepta la altceva atunci când a revenit la FCSB. Nici precedenta aventură a lui Alibec la formaţia patronată de Gigi Becali nu a fost una de bun augur.

Becali dezvăluia că Alibec i-a cerut să evolueze şi el măcar în două meciuri întregi la FCSB, dar că nu putea să răspundă afirmativ la solicitarea atacantului.