Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB! - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 19:49

Denis Alibec, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că este dispus să îl cedeze gratis pe Denis Alibec (35 de ani) la fosta echipă a acestuia, Farul.

Becali a transmis că singurul lucru de care depinde transferul lui Alibec la Farul este ca atacantul să se înţeleagă în privinţa salariului cu echipa patronată de Gică Hagi (60 de ani).

Gigi Becali îl lasă gratis pe Denis Alibec la Farul: “Să vedem dacă se înţeleg”

Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Denis Alibec transmitea public că se aştepta la altceva atunci când a revenit la FCSB. Nici precedenta aventură a lui Alibec la formaţia patronată de Gigi Becali nu a fost una de bun augur.

Becali dezvăluia că Alibec i-a cerut să evolueze şi el măcar în două meciuri întregi la FCSB, dar că nu putea să răspundă afirmativ la solicitarea atacantului.

Alibec a cucerit două titluri în România, cu Astra şi Farul. În prezent este cotat la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Alibec mai avea contract cu FCSB doar până în vară. Becali transmitea anterior că vrea 200.000 de euro în schimbul lui, dar acum e dispus să renunţe la atacant fără niciun ban.

Denis Alibec, cifre sub aşteptări la FCSB

În 7 meciuri a evoluat Alibec pentru FCSB în campionat în acest sezon, fără să marcheze niciun gol şi fără să reuşească niciun assist. A înscris un gol în Cupa României şi a mai reuşit un assist în Europa League. 4 meciuri a jucat atacantul în competiţia europeană.

I-am spus și lui Alibec. Că «Domne, dați-mi și mie două meciuri măcar». Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf. Mi-a zis că vrea și el două meciuri. Nu am cum să-i dau două meciuri acum”, declara Gigi Becali după întâlnirea cu fotbaliştii FCSB-ului, la baza din Berceni.

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), transmitea încă de la începutul anului că Denis Alibec are uşa deschisă la formaţia constănţeană, în tricoul căreia a impresionat.

“Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate. Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.

E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă. Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, declara Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

