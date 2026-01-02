Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: "Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?" - Antena Sport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat că Denis Alibec, care va împlini pe 5 ianuarie 35 de ani, are uşa deschisă la echipa constănţeană.
Viitorul lui Alibec este incert. Recent Gigi Becali dezvăluia că a fost întrebat de Mihai Stoica ce decizie să ia în privinţa atacantului, dacă acesta va merge în cantonament sau nu. Becali transmitea că încă are încredere în atacant.
Gică Popescu, despre Denis Alibec: “Ne-am dori oricând să se întoarcă acasă”
“Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate. Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.
E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă. Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Denis Alibec e cotat în prezent la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El are contract cu FCSB până în vara lui 2026. În acest sezon nu a jucat decât în 7 meciuri în campionat, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa României, cu Gloria şi a oferit un assist în cele 3 meciuri în care a evoluat în Europa League.
Alibec a fost implicat, recent, într-o controversă la FCSB. Gigi Becali (67 de ani) declara că s-a operat fără acceptul clubului şi anunţa că va fi amendat pentru acest lucru. Alibec a negat, spunând că a fost o neînţelegere. Anterior el s-a declarat nemulţumit de statutul lui de la echipa lui Becali. Sublinia că se aştepta la altceva atunci când a acceptat să revină la FCSB.
Alibec, care a trecut pe la Inter, a câştigat campionatul în România cu Astra Giurgiu şi Farul. Are 45 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a înscris 6 goluri. Alibec a înscris singurul gol al meciului României de acasă cu Elveţia, care a consfinţit câştigarea grupei de către tricolori în preliminariile EURO 2024.
