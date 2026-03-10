Shai Gilgeous-Alexander scrie istorie în NBA! A egalat un record vechi de 63 de ani într-un meci în care a fost erou - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, vedeta echipei Oklahoma City Thunder, a fost decisiv pentru campioana en-titre din NBA într-un meci al “titanilor”, contra lui Nikola Jokic şi Denver Nuggets, egalând cu această ocazie un record aparţinând legendarului Wilt Chamberlain, care data din 1963.

În duelul dintre ultimii doi MVP ai sezonului regulat, victoria a revenit lui Thunder cu 129-126, luni pe propriul teren, după o ultimă aruncare reuşită de starul canadian cu două secunde înaintea sirenei.

Shai Gilgeous-Alexander a scris o nouă pagină de istorie în NBA

Autor a 35 de puncte, 9 recuperări şi 15 pase decisive, Gilgeous-Alexander a lăsat o impresie puternică în cursa pentru un nou titlu de MVP, pe care l-a câştigat anul trecut şi care l-ar putea pune din nou în faţa lui Jokic în acest sezon, triplu câştigător (2021, 2022 şi 2024).

Cu această ocazie, jucătorul canadian a egalat un record deţinut de legendarul Wilt Chamberlain, cu al 126-lea meci consecutiv în care a marcat peste 20 de puncte. Superstarul de pe Paycom Center va avea ocazia să devină lider solitar în această ierarhie dacă va marca din nou peste 20 de puncte în duelul cu Boston Celtics.

La rândul său, sârbul Nikola Jokic, campion al NBA în 2023, şi-a trecut în cont 32 puncte, 14 recuperări şi 13 pase decisive.