Gigi Becali, prima reacție după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu mă pricep la fotbal”

Gigi Becali a oferit prima reacție, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB. Campioana a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, în prima etapă de play-out.
Patronul campioanei s-a ferit să-și critice jucătorii și i-a dat credit total lui Mirel Rădoi, având încredere în antrenorul numit în această săptămână.
Gigi Becali a subliniat că echipa sa a avut o posesie zdrobitoare în meciul cu Metaloglobus. Patronul campioanei nu a vrut să ofere prea multe declarații despre schimbarea de sistem adoptată de Mirel Rădoi, din 4-3-3, în 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele celor doi atacanți, Daniel Bîrligea și David Miculescu.
„Nu mă pricep la fotbal. Am acolo specialist, până acuma spuneați de ce mă bag, acum am specialist și îmi cereți părerea. Omul ăsta a venit să ajute și așteptăm să vedem. Am avut posesie, nu a intrat mingea în poarta, nu-mi pot da cu părerea despre un sistem pe care nu-l știu.
Nu m-am crezut specialist la fotbal. Să lăsăm specialistul să vedem ce face la final. Dacă el o să mă întrebe ceva, eu pot să îi spun lui. Nu vreau să supăr omul acum. Nu câștig nimic, am făcut egal cu o echipă care s-a baricadat. Dacă îmi va cere părerea finul, o să îi spun părerea mea. Eu nu știu acest sistem.
Fără Olaru e greu să câștigi meciul, asta am învățat. Altceva nu știu ce să îi spun. Să caut aiurea.. A făcut omul ceva, cum să mă bag în ce a făcut el? Stai să vedem ce îi iese după 2-3-4 meciuri. Probabil a văzut ceva și el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 1-1.
- “Nu mă aşteptam” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB!
- FCSB – Metaloglobus 0-0. Debut ratat pentru Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor
- Mihai Popescu a revenit pe teren, după 5 luni! Fundaşul era să şi înscrie
- Vlad Chiricheș s-a accidentat după 28 de minute în FCSB – Metaloglobus. Probleme pentru Mirel Rădoi la debut
- Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”