Gigi Becali, prima reacție după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu mă pricep la fotbal”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 22:38

Gigi Becali, prima reacție după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB: Nu mă pricep la fotbal”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit prima reacție, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB. Campioana a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, în prima etapă de play-out.

Patronul campioanei s-a ferit să-și critice jucătorii și i-a dat credit total lui Mirel Rădoi, având încredere în antrenorul numit în această săptămână.

Gigi Becali, prima reacție după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a subliniat că echipa sa a avut o posesie zdrobitoare în meciul cu Metaloglobus. Patronul campioanei nu a vrut să ofere prea multe declarații despre schimbarea de sistem adoptată de Mirel Rădoi, din 4-3-3, în 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele celor doi atacanți, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

„Nu mă pricep la fotbal. Am acolo specialist, până acuma spuneați de ce mă bag, acum am specialist și îmi cereți părerea. Omul ăsta a venit să ajute și așteptăm să vedem. Am avut posesie, nu a intrat mingea în poarta, nu-mi pot da cu părerea despre un sistem pe care nu-l știu.

Nu m-am crezut specialist la fotbal. Să lăsăm specialistul să vedem ce face la final. Dacă el o să mă întrebe ceva, eu pot să îi spun lui. Nu vreau să supăr omul acum. Nu câștig nimic, am făcut egal cu o echipă care s-a baricadat. Dacă îmi va cere părerea finul, o să îi spun părerea mea. Eu nu știu acest sistem.

Fără Olaru e greu să câștigi meciul, asta am învățat. Altceva nu știu ce să îi spun. Să caut aiurea.. A făcut omul ceva, cum să mă bag în ce a făcut el? Stai să vedem ce îi iese după 2-3-4 meciuri. Probabil a văzut ceva și el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 1-1.

Loading ... Loading ...
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
