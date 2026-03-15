“Nu mă aşteptam” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB!

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a subliniat că Mirel Rădoi (44 de ani) nu putea să schimbe nimic în câteva zile de când a venit la FCSB.

Stoichiţă a punctat că Mirel Rădoi este un antrenor foarte bun, dar va avea mult de muncă pentru a redresa situaţia de la FCSB. El a precizat că această cădere a campioanei a apărut mai demult, până ca FCSB să rateze play-off-ul.

Mihai Stoichiţă: “Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri”

“(n.r: Cum vi s-a părut debutul lui Mirel?) Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri. Nici nu poţi. A doua repriză mi-a plăcut mai mult. Mult mai determinaţi, au avut mai multe acţiuni de poartă. O să trebuiască timp de acomodare, e normal să fie aşa.

(n.r: E cea mai bună variantă Mirel, aleasă de FCSB?) Mirel e un antrenor foarte bun. E normal să fie o variantă foarte bună pentru FCSB, zic eu.

Metaloglobus în tur nu i-a bătut? Atunci ce să te mai miri? Eu nu mă mir. Mirel o să aibă timp acum să vadă ce şi cum, o rearanjare, eventual, a echipei, o remotivare. Multe lucruri intră în ecuaţia asta, a succesului la FCSB. Sunt multe lucruri de pus la punct. Căderea nu e de astăzi, e de ceva timp”, a declarat Mihai Stoichiţă.