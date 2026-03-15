“Nu mă aşteptam” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 22:35

Nu mă aşteptam Reacţia lui Mihai Stoichiţă după debutul ratat al lui Mirel Rădoi la FCSB!

Mihai Stoichiţă a dat declaraţii despre FCSB - Metaloglobus 0-0 / AntenaSport

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a subliniat că Mirel Rădoi (44 de ani) nu putea să schimbe nimic în câteva zile de când a venit la FCSB.

Stoichiţă a punctat că Mirel Rădoi este un antrenor foarte bun, dar va avea mult de muncă pentru a redresa situaţia de la FCSB. El a precizat că această cădere a campioanei a apărut mai demult, până ca FCSB să rateze play-off-ul.

Mihai Stoichiţă: “Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri”

“(n.r: Cum vi s-a părut debutul lui Mirel?) Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri. Nici nu poţi. A doua repriză mi-a plăcut mai mult. Mult mai determinaţi, au avut mai multe acţiuni de poartă. O să trebuiască timp de acomodare, e normal să fie aşa.

(n.r: E cea mai bună variantă Mirel, aleasă de FCSB?) Mirel e un antrenor foarte bun. E normal să fie o variantă foarte bună pentru FCSB, zic eu.

Metaloglobus în tur nu i-a bătut? Atunci ce să te mai miri? Eu nu mă mir. Mirel o să aibă timp acum să vadă ce şi cum, o rearanjare, eventual, a echipei, o remotivare. Multe lucruri intră în ecuaţia asta, a succesului la FCSB. Sunt multe lucruri de pus la punct. Căderea nu e de astăzi, e de ceva timp”, a declarat Mihai Stoichiţă.

Mirel Rădoi a avut parte de un debut ratat pe banca celor de la FCSB. Campioana României a scos doar o remiză pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus, “lanterna” clasamentului.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
22:26

FCSB – Metaloglobus 0-0. Debut ratat pentru Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor
22:20

Mihai Popescu a revenit pe teren, după 5 luni! Fundaşul era să şi înscrie
22:02

Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
22:01

„Oribil”. Englezii l-au taxat pe Radu Drăgușin, după egalul dramatic obținut de Tottenham cu Liverpool: „Pare pierdut”
21:51

VIDEORio Ave – Estrela 2-1! Echipa lui Ianis Stoica, “răpusă” de fostul atacant al Craiovei, dorit şi de Gigi Becali!
21:42

VIDEOCe atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 4 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 5 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB