Gigi Becali a făcut praf o vedetă de la FCSB, în ciuda convenţiei cu Mirel Rădoi: “Mă enervează”

Chiar dacă a convenit cu finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), că el se va ocupa de tot ce ţine de echipă, Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat public pe Darius Olaru (28 de ani).

Becali a subliniat că Olaru e un jucător-cheie, dar a transmis şi că s-a bucurat când acesta a fost schimbat. Rădoi l-a schimbat în minutul 64 pe Darius Olaru, înlocuindu-l cu Tavi Popescu.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Darius Olaru: “Mă enervează”

“Olaru este cea mai principală piesă din echipa noastră, atât. Când a fost schimbat m-am bucurat, dacă a dat toate mingile la adversar, mă enervează.

Când l-a schimbat pe Olaru, mie mi-a convenit. Nu am ce să comentez. Dacă aveam, poate tot nu comentam. Dacă ai 80% posesie și joacă numai la o singură poartă, ce să spun? Să caut motiv aiurea de ceartă? Poate nu sunt jucătorii de valoarea pe care o credeți voi sau eu. Eu nu lucrez, lucrează ei, nu am știut nici primul 11, nu mă interesează. Se ocupă de tot, el face totul. Nu vreau să-l cert, am încredere că o va scoate la capăt. Acum face niște încercări, așa cred”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Debut ratat pentru Mirel Rădoi în al doilea mandat de la FCSB. 0-0 cu Metaloglobus

Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană en-titre, FCSB, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. Debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat.