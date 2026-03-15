Gigi Becali a făcut praf o vedetă de la FCSB, în ciuda convenţiei cu Mirel Rădoi: “Mă enervează”

Chiar dacă a convenit cu finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), că el se va ocupa de tot ce ţine de echipă, Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat public pe Darius Olaru (28 de ani).
Becali a subliniat că Olaru e un jucător-cheie, dar a transmis şi că s-a bucurat când acesta a fost schimbat. Rădoi l-a schimbat în minutul 64 pe Darius Olaru, înlocuindu-l cu Tavi Popescu.
Gigi Becali l-a criticat dur pe Darius Olaru: “Mă enervează”
“Olaru este cea mai principală piesă din echipa noastră, atât. Când a fost schimbat m-am bucurat, dacă a dat toate mingile la adversar, mă enervează.
Când l-a schimbat pe Olaru, mie mi-a convenit. Nu am ce să comentez. Dacă aveam, poate tot nu comentam. Dacă ai 80% posesie și joacă numai la o singură poartă, ce să spun? Să caut motiv aiurea de ceartă? Poate nu sunt jucătorii de valoarea pe care o credeți voi sau eu. Eu nu lucrez, lucrează ei, nu am știut nici primul 11, nu mă interesează. Se ocupă de tot, el face totul. Nu vreau să-l cert, am încredere că o va scoate la capăt. Acum face niște încercări, așa cred”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Debut ratat pentru Mirel Rădoi în al doilea mandat de la FCSB. 0-0 cu Metaloglobus
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană en-titre, FCSB, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. Debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat.
La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner. Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.
Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.
