Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti

În Europa e automat contractul, pe încă doi ani.

“Am contract, se prelungeşte automat dacă prind Europa”

(n.r: Vă doriţi să continuaţi la CFR?) Ce să-mi doresc? Am spus mai devreme, că am contract. Cu jucătorii am o relaţie specială, suntem bine, atmosfera e foarte bună, îmi place. Vom vedea, sperăm să terminăm campionatul ăsta într-un mod demn. Mai demn decât suntem acum nu ştiu, dar să încercăm să mai facem puncte.

Sper să dăm două şuturi la poartă (n.r: râde), două goluri sau trei cu Craiova şi mai departe să fie obiectivul realizat.

Când Giuleştiul nu e plin, din cel mai frumos stadion de pe pământ devine cel mai urât. De la început auzi reproşurile, am prins şi eu momente. Aici e un public foarte pretenţios”, a spus Daniel Pancu pentru digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 1-2.

Rapid – CFR Cluj 1-2

Echipa CFR Cluj a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1.

Prima repriză a fost una groaznică pentru giuleşteni care au părut o echipă dezarticulată. Paşcanu a scos de pe linia porţii la Korenica, în minutul 11, dar în minutul 18 Luka Zahovic a înscris din faţa porţii, la pasa lui Braun, şi a deschis scorul.

Clujenii s-au desprins pe tabelă în minutul 36, când Cordea a transformat un penalti, acordat la un henţ comis de Christensen. De la vestiare s-a întors însă un alt Rapid. Alex Dobre a ratat în minutul 47, apoi a venit replica oaspeţilor, Aioani respingând la şutul lui Korenica, din minutul 54. A urmat ratarea lui Christensen, trei minute mai târziu, pentru ca în minutul 59, norvegianul să intre în careul clujenilor, să reziste atacurilor adversarilor şi să paseze pentru Moruţan, care a înscris.

Gazdele au continuat asaltul la poarta lui Popa şi Kramer a lovit bara, în minutul 61. Aioani a scos de sub transversală lovitura de cap a lui Huja, în minutul 69, iar Popa a intervenit la capul lui Hazrollaj, în minutul 84.

CFR s-a impus, în cele din urmă, la Bucureşti, 2-1 cu Rapid, şi este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două lungimi de U Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de lider, Universitatea Craiova.

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt minime.