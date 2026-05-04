Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti

Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu (48 de ani), a promis că se va întoarce, la un moment dat, la Rapid, după ce i-a învins pe giuleşteni la ei acasă.
Daniel Pancu a transmis că va rămâne la CFR Cluj în sezonul viitor, contractul lui prelungindu-se automat pe două sezoane în cazul în care va prinde Europa, lucru foarte probabil în acest moment.
Daniel Pancu: “Într-o zi mă voi întoarce la Rapid”
“Vorbesc cu ei de o săptămână de scânteia care înseamnă o greşeală individuală. Am comis-o, se putea termina rău pentru noi. S-a terminat bine pentru noi, o victorie importantă, suntem foarte fericiţi.
La final putem să spunem că scopul a fost să obţinem 3 puncte şi le-am obţinut.
1% mai avem şanse (n.r: la titlu), avem un meci cu Craiova.
(n.r: Nu i-aţi găsit criptonita domnului Coelho) Nu i-am găsit, că au făcut investiţii. E absolut meritat să câştige campionatul, la ce investiţii au făcut. Nsimba, cu noi a intrat, a făcut diferenţa, ieri a făcut diferenţa (n.r: cu Dinamo). E echipa favorită să câştige campionatul şi cred că îl va câştiga.
Într-o zi mă voi întoarce (n.r: la Rapid).
Nu pot să mă controlez, am reacţiile astea de pe bancă. Toate reacţiile astea le am când îţi spun de 3 ori, nu ai înţeles. Vorbeam cu un jucător ‘Mister, pune-mi toate fazele la video şi împuşcă-mă’. Nu contează, un jucător titular. Azi am făcut greşeli mari.
În Europa e automat contractul, pe încă doi ani.
“Am contract, se prelungeşte automat dacă prind Europa”
(n.r: Vă doriţi să continuaţi la CFR?) Ce să-mi doresc? Am spus mai devreme, că am contract. Cu jucătorii am o relaţie specială, suntem bine, atmosfera e foarte bună, îmi place. Vom vedea, sperăm să terminăm campionatul ăsta într-un mod demn. Mai demn decât suntem acum nu ştiu, dar să încercăm să mai facem puncte.
Sper să dăm două şuturi la poartă (n.r: râde), două goluri sau trei cu Craiova şi mai departe să fie obiectivul realizat.
Când Giuleştiul nu e plin, din cel mai frumos stadion de pe pământ devine cel mai urât. De la început auzi reproşurile, am prins şi eu momente. Aici e un public foarte pretenţios”, a spus Daniel Pancu pentru digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 1-2.
Rapid – CFR Cluj 1-2
Echipa CFR Cluj a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1.
Prima repriză a fost una groaznică pentru giuleşteni care au părut o echipă dezarticulată. Paşcanu a scos de pe linia porţii la Korenica, în minutul 11, dar în minutul 18 Luka Zahovic a înscris din faţa porţii, la pasa lui Braun, şi a deschis scorul.
Clujenii s-au desprins pe tabelă în minutul 36, când Cordea a transformat un penalti, acordat la un henţ comis de Christensen. De la vestiare s-a întors însă un alt Rapid. Alex Dobre a ratat în minutul 47, apoi a venit replica oaspeţilor, Aioani respingând la şutul lui Korenica, din minutul 54. A urmat ratarea lui Christensen, trei minute mai târziu, pentru ca în minutul 59, norvegianul să intre în careul clujenilor, să reziste atacurilor adversarilor şi să paseze pentru Moruţan, care a înscris.
Gazdele au continuat asaltul la poarta lui Popa şi Kramer a lovit bara, în minutul 61. Aioani a scos de sub transversală lovitura de cap a lui Huja, în minutul 69, iar Popa a intervenit la capul lui Hazrollaj, în minutul 84.
CFR s-a impus, în cele din urmă, la Bucureşti, 2-1 cu Rapid, şi este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două lungimi de U Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de lider, Universitatea Craiova.
Rapid este a cincea, cu 32 de puncte şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt minime.
- Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
- Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
- Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului
- Galeria Rapidului, furibundă la adresa favoriţilor la meciul cu CFR Cluj! Ce le-au scandat fanii jucătorilor
- Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea, după ce echipa lui a revenit de la 0-2 şi a egalat la ultima fază!