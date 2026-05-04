Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”

Rapid București și CFR Cluj au oferit un adevărat spectacol în cadrul disputei din etapa a 7-a de play-off, încheiată cu victoria la limită a formației antrenate de Daniel Pancu.
Giuleștenii au fost apostrofați pe aproape tot parcursul partidei de suporteri, iar Marian Aioani a fost inamicul numărul 1 al peluzei alb-vișinii. A fost și jocul în care Olimpiu Moruțan a marcat primul său gol de la transferul în Giulești.
Andrei Cordea: „Neîncrederea i-a adus în situația aceasta”
Cu ambiții mari în acest sezon odată cu venirea lui Costel Gâlcă pe bancă, Rapid București a clacat iarăși în play-off și a devenit echipa cu cele mai multe eșecuri din primele șase.
Andrei Cordea, marcator al unui gol pe Giulești, a descoperit unde este principala problemă a giuleștenilor, care a dus la această criză de rezultate.
„Știam că va fi un meci greu, am făcut o repriză bună, dar în a doua nu am jucat ce ne-am dorit, am și greșit, dar se întâmplă. Ne-am dorit victoria și suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Poate că am crezut că dacă fanii sunt contra lor, ne va fi mai ușor, dar nu a fost așa. Ne-am relaxat puțin și s-a văzut asta.
Rapid este un club mare, cu pretenții, își doreau să fie campioni, dar cred că sunt jucători buni individuali aici, nu sunt pentru acest loc, dar uite că este neîncredere, au valoare, sunt jucători de națională. Neîncrederea i-a adus în situația aceasta. În Giulești este frumos să joci, chiar dacă pierd. M-am simțit bine, tribunele sunt aproape de teren și se aude mult mai bine.
Voi fi pe teren la următorul meci, am avut niște cârcei, meciurile de play-off sunt tari, trebuie să muncesc mai mult. Vreau să îmi îndeplinesc obiectivul la CFR Cluj. Am văzut că a fost gol din ofsaid la Craiova, dar asta este, vom ține aproape, ne dorim maxim de puncte din aceste 3 meciuri”, a declarat Andrei Cordea, potrivit digisport.ro.
