Anunţul pe care toţi fanii "câinilor" îl aşteptau despre noul stadion al lui Dinamo: "Da, absolut!" - Antena Sport

Stadionul Dinamo se va face! O confirmă şi Ionuţ Lupescu (57 de ani), preşedintele lui CS Dinamo. Fostul internaţional român a dat detalii despre arena pe care toţi fanii “câinilor” o aşteaptă.

Stadionul va avea 25.000 de locuri. Lupescu speră ca stadionul să fie ridicat cât mai repede. Va fi o bază de care se vor bucura şi alte sporturi, nu numai fotbalul.

Ionuţ Lupescu, anunţ despre noul stadion al lui Dinamo: “Da, vine, absolut. Va avea 25.000 de locuri”

“(n.r: Chiar vine stadionul?) Da, absolut! După cum ştiţi, am făcut un parteneriat, Clubul Sportiv şi sectorul 2, nu numai pentru stadion, ci pentru tot parcul sportiv, de a putea deschide (n.r: parcul sportiv) pentru toţi copiii şi elevii din sectorul doi.

În ceea ce priveşte stadionul, după noua ordonanţă, dacă nu mă înşel, în decembrie deja primăria a virat prima parte către CNI, CNI a virat actul de începere a demolării şi, din câte ştiu eu, pe 18 (n.r: ianuarie) firma Bogart, care a câştigat licitaţia, se va apuca de treabă.

O să se întâmple (n.r: stadionul) şi sperăm că o să lucreze bine şi destul de rapid. O să fie un stadion în care vor fi foarte multe spaţii în afara celor de sport. Vom avea alte 7-8 sporturi care vor avea baza acolo, dar vor fi şi un hotel, un mini-hotel, spaţii să poată veni cineva să facă un restaurant.