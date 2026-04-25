Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur

S-a aflat arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, din etapa a şasea a play-off-ului. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 21:00.

Sebastian Colţescu va arbitra duelul dintre Dinamo şi Rapid. El va fi ajutat de la cele două tuşe de Valentin Avram şi de Ioan Alexandru Corb.

În camera VAR la confruntarea de pe Arena Naţională se vor afla Adrian Cojocare şi Claudiu Marcu. Istvan Kovacs, cel care a arbitrat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid din turul play-off-ului, a fost delegat la duelul dintre UTA şi Farul, din play-out.

Sebastian Colţescu se va afla la al 15-lea meci bifat în Liga 1, în acest sezon. Ultima dată, el a fost la “centru” la duelul dintre UTA şi Botoşani, din play-out.

Colţescu a arbitrat-o în două rânduri pe Dinamo, în această stagiune, la meciurile cu UTA şi Botoşani, ambele încheiate la egalitate. “Centralul” a arbitrat-o pe Rapid de trei ori, fiind delegat la partidele giuleştenilor cu FC Argeş şi UTA, din sezonul regular, şi cu CFR Cluj, din play-off.