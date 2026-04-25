Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur

S-a aflat arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, din etapa a şasea a play-off-ului. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 21:00.
Sebastian Colţescu va arbitra duelul dintre Dinamo şi Rapid. El va fi ajutat de la cele două tuşe de Valentin Avram şi de Ioan Alexandru Corb.
În camera VAR la confruntarea de pe Arena Naţională se vor afla Adrian Cojocare şi Claudiu Marcu. Istvan Kovacs, cel care a arbitrat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid din turul play-off-ului, a fost delegat la duelul dintre UTA şi Farul, din play-out.
Sebastian Colţescu se va afla la al 15-lea meci bifat în Liga 1, în acest sezon. Ultima dată, el a fost la “centru” la duelul dintre UTA şi Botoşani, din play-out.
Colţescu a arbitrat-o în două rânduri pe Dinamo, în această stagiune, la meciurile cu UTA şi Botoşani, ambele încheiate la egalitate. “Centralul” a arbitrat-o pe Rapid de trei ori, fiind delegat la partidele giuleştenilor cu FC Argeş şi UTA, din sezonul regular, şi cu CFR Cluj, din play-off.
Istvan Kovacs, în centrul criticilor după Rapid – Dinamo 3-2
Istvan Kovacs a fost aspur criticat după partida tur din play-off dintre Rapid şi Dinamo, câştigată de giuleşteni cu scorul de 3-2. La scorul de 2-1 pentru “câini”, arbitrul a validat golul lui Claudiu Petrila.
La faza reuşitei decarului giuleştenilor, Andrei Borza l-a faultat în marginea careului pe Alexandru Musi. Deşi pe reluări s-a putut observa clar că dinamovistul este împins de adversarul său, Istvan Kovacs a validat golul, fără ca VAR-ul să intervină. Dinamoviştii s-au adresat oficial către CCA, însă Kovacs nu a fost drastic pedepsit.
După acel meci încins din Giuleşti, a fost pentru prima dată când Zeljko Kopic a criticat arbitrajul, de când o antrenează pe Dinamo:
„Frustrare. Ce pot să mai spun? Nu am spus niciodată de arbitraj în peste doi ani. Marți am fost la întâlnirea cu Vassaras, am avut o discuție scurtă cu el. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo din partea arbitrilor. Nu am văzut în aceste decizii respectul față de Dinamo.
E dureros pentru mine, niciodată nu am vrut să judec oamenii. Toată lumea greșește, dar această decizie mi se pare lipsită de respect. Astea sunt sentimentele mele”, a spus Kopic, după derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, în prima etapă a play-off-ului.
- Costel Gâlcă a răbufnit şi a taxat jucătorii şi transferurile, înainte de Dinamo – Rapid: “De ce au început acum?”
- Veste mare pentru CFR Cluj! Ricardo Cadu a revenit în Gruia: “Ne bucurăm că te întorci acasă”
- “Aţi fost propus la Rapid?” Răspunsul categoric dat de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului: “Zero, zero!”
- Primele două “transferuri” de la Rapid, pentru sezonul viitor. Cei doi jucători care vor veni în Giuleşti
- FCSB, amendată după victoria cu Petrolul. Anunţul Jandarmeriei după meciul de pe Arena Naţională