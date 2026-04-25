Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 14:56

Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur

Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo 3-2 / Sport Pictures

S-a aflat arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, din etapa a şasea a play-off-ului. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 21:00.

Sebastian Colţescu va arbitra duelul dintre Dinamo şi Rapid. El va fi ajutat de la cele două tuşe de Valentin Avram şi de Ioan Alexandru Corb.

Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid: Sebastian Colţescu

În camera VAR la confruntarea de pe Arena Naţională se vor afla Adrian Cojocare şi Claudiu Marcu. Istvan Kovacs, cel care a arbitrat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid din turul play-off-ului, a fost delegat la duelul dintre UTA şi Farul, din play-out.

Sebastian Colţescu se va afla la al 15-lea meci bifat în Liga 1, în acest sezon. Ultima dată, el a fost la “centru” la duelul dintre UTA şi Botoşani, din play-out.

Colţescu a arbitrat-o în două rânduri pe Dinamo, în această stagiune, la meciurile cu UTA şi Botoşani, ambele încheiate la egalitate. “Centralul” a arbitrat-o pe Rapid de trei ori, fiind delegat la partidele giuleştenilor cu FC Argeş şi UTA, din sezonul regular, şi cu CFR Cluj, din play-off.

Istvan Kovacs, în centrul criticilor după Rapid – Dinamo 3-2

Istvan Kovacs a fost aspur criticat după partida tur din play-off dintre Rapid şi Dinamo, câştigată de giuleşteni cu scorul de 3-2. La scorul de 2-1 pentru “câini”, arbitrul a validat golul lui Claudiu Petrila.

La faza reuşitei decarului giuleştenilor, Andrei Borza l-a faultat în marginea careului pe Alexandru Musi. Deşi pe reluări s-a putut observa clar că dinamovistul este împins de adversarul său, Istvan Kovacs a validat golul, fără ca VAR-ul să intervină. Dinamoviştii s-au adresat oficial către CCA, însă Kovacs nu a fost drastic pedepsit.

După acel meci încins din Giuleşti, a fost pentru prima dată când Zeljko Kopic a criticat arbitrajul, de când o antrenează pe Dinamo:

Frustrare. Ce pot să mai spun? Nu am spus niciodată de arbitraj în peste doi ani. Marți am fost la întâlnirea cu Vassaras, am avut o discuție scurtă cu el. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo din partea arbitrilor. Nu am văzut în aceste decizii respectul față de Dinamo.

E dureros pentru mine, niciodată nu am vrut să judec oamenii. Toată lumea greșește, dar această decizie mi se pare lipsită de respect. Astea sunt sentimentele mele”, a spus Kopic, după derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, în prima etapă a play-off-ului.

