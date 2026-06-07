Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”

Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 16:00

Comentarii
Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! Semnează pe 2 ani

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a anunţat că în această vară vor ajunge la FCSB şase jucători. Totuşi, cea mai tare lovitură pe care o dau roş-albaştrii este prelungirea contractului lui Florin Tănase.

Gigi Becali susţine că atacantul de 31 de ani cotat la 2 milioane de euro va semna o înţelegere valabilă pentru încă doi ani.

Florin Tănase semnează pe 2 ani cu FCSB

Bă, vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

“Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred se vor înțelege continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31“, spunea recent şi Mihai Stoica, pentru sursa citată anterior.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB

Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferurile pregătite la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit nu va aduce la echipa sa jucători din Liga 1.

“Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar te bată aceste echipe înseamnă trebuie schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a declarat recent Becali, citat de digisport.ro.

Medic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineațăMedic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineață
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Observator
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
15:57

LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu de la Monaco e ACUM, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Kimi Antonelli, în pole-position
15:55

Atacantul transferat cu scandal de Dinamo, pariul pentru noul sezon: “Cred foarte mult în el”
15:16

OFICIAL Petrolul a anunţat numele noului antrenor al echipei
15:09

Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco, după ce sâmbătă ajunsese în spital
15:01

Răsturnare de situație: jucătorul considerat transferat la FCSB semnează cu altă echipă!
14:27

CSM Bucureşti, înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17
Vezi toate știrile
1 OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului 2 Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League! 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum 5 Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat 6 Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat