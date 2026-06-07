Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”

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Gigi Becali a anunţat că în această vară vor ajunge la FCSB şase jucători. Totuşi, cea mai tare lovitură pe care o dau roş-albaştrii este prelungirea contractului lui Florin Tănase.

Gigi Becali susţine că atacantul de 31 de ani cotat la 2 milioane de euro va semna o înţelegere valabilă pentru încă doi ani.

Florin Tănase semnează pe 2 ani cu FCSB

“Bă, vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

“Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31“, spunea recent şi Mihai Stoica, pentru sursa citată anterior.