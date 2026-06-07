Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”

Gigi Becali a anunţat că în această vară vor ajunge la FCSB şase jucători. Totuşi, cea mai tare lovitură pe care o dau roş-albaştrii este prelungirea contractului lui Florin Tănase.
Gigi Becali susţine că atacantul de 31 de ani cotat la 2 milioane de euro va semna o înţelegere valabilă pentru încă doi ani.
Florin Tănase semnează pe 2 ani cu FCSB
“Bă, vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
“Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31“, spunea recent şi Mihai Stoica, pentru sursa citată anterior.
Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB
Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferurile pregătite la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că nu va aduce la echipa sa jucători din Liga 1.
“Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal că nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.
Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie să întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar să te bată aceste echipe înseamnă că trebuie să schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a declarat recent Becali, citat de digisport.ro.
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