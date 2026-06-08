Marius Șumudică, impresionat de transferul făcut de Universitatea Craiova: „Este o certitudine”

Naționala de fotbal a României a reușit sâmbătă primul triumf de la revenirea lui Gică Hagi pe bancă, iar unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență a fost nimeni altul decât Adrian Rus.

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Stoperul care și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova l-a impresionat pe Marius Șumudică, antrenorul precizând că este una dintre cele mai bune mutări făcute vreodată de olteni.

Adrian Rus, certitudinea lui Marius Șumudică

Adrian Rus a marcat golul victoriei în amicalul dintre România și Țara Galilor, asta după ce stoperul a avut un sezon de vis alături de Universitatea Craiova, cu care a cucerit ambele trofee puse în joc.

Fundașul și-a și prelungit contractul cu formația antrenată de Filipe Coelho. Marius Șumudică a vorbit despre evoluțiile impresionante ale acestuia.

„Era o mare pierdere pentru U Craiova dacă îl pierdea pe Rus. Rus este unul dintre cei mai buni fundași centrali și fotbaliști din campionatul României. Complet în ceea ce înseamnă rigurozitate, dorință, agresivitate, câștigarea duelurilor. Un jucător care îți câștigă duelurile aeriene.