Marius Șumudică, șocat de plecarea lui Kopic de la Dinamo! Ce a spus despre instalarea lui Nuno Campos

Plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo București a șocat pe toată lumea, dar conducerea s-a mișcat rapid și l-a instalat în funcția de antrenor principal pe Nuno Campos.

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Marius Șumudică a comentat această ruptură din Ștefan cel Mare și a scos în evidență numărul ridicat de tehnicieni portughezi care au acaparat mai toate campionatele din Europa.

Marius Șumudică: „Kopic și-a pus amprenta în fotbalul românesc”

Dinamo și Zeljko Kopic s-au despărțit la finalul acestui sezon, asta după ce echipa a fost învinsă în finala barajului pentru Conference League, de către rivala FCSB.

Marius Șumudică a comentat plecarea tehnicianului croat de pe banca „câinilor” și a comentat venirea unui nou portughez în fotbalul românesc.

„Nu mă așteptam să plece. Cred că a fost un antrenor sprijinit din toate punctele de vedere. E greu într-o țară străină să fii atât de sprijinit. E adevărat că jocul lui Dinamo era unul plăcut ochiului, ajunsese ca Dinamo să joace un fotbal foarte plăcut, dar la un moment dat ineficient, având în vedere rezultatele care se așteptau într-un final. Cred că a simțit că e pe val.