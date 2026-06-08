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Marius Șumudică, șocat de plecarea lui Kopic de la Dinamo! Ce a spus despre instalarea lui Nuno Campos

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 13:58

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Marius Șumudică, șocat de plecarea lui Kopic de la Dinamo! Ce a spus despre instalarea lui Nuno Campos

Zeljko Kopic / Sportpictures

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Plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo București a șocat pe toată lumea, dar conducerea s-a mișcat rapid și l-a instalat în funcția de antrenor principal pe Nuno Campos.

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Marius Șumudică a comentat această ruptură din Ștefan cel Mare și a scos în evidență numărul ridicat de tehnicieni portughezi care au acaparat mai toate campionatele din Europa.

Marius Șumudică: „Kopic și-a pus amprenta în fotbalul românesc”

Dinamo și Zeljko Kopic s-au despărțit la finalul acestui sezon, asta după ce echipa a fost învinsă în finala barajului pentru Conference League, de către rivala FCSB.

Marius Șumudică a comentat plecarea tehnicianului croat de pe banca „câinilor” și a comentat venirea unui nou portughez în fotbalul românesc.

„Nu mă așteptam să plece. Cred că a fost un antrenor sprijinit din toate punctele de vedere. E greu într-o țară străină să fii atât de sprijinit. E adevărat că jocul lui Dinamo era unul plăcut ochiului, ajunsese ca Dinamo să joace un fotbal foarte plăcut, dar la un moment dat ineficient, având în vedere rezultatele care se așteptau într-un final. Cred că a simțit că e pe val.

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Nu știu dacă e adevărat, dar o să mă interesez dacă are ofertă de la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Probabil a simțit să facă pasul și în discuțiile pe care le avea cu acționarii clubului. M-a surprins pentru că se spunea că a semnat pe 3-4 ani, că se vrea continuitate. La un antrenor străin e ieșit din comun. Să semnezi pe patru ani, e foarte mult. Dar probabil au văzut modul lui de lucru, personalitatea lui. E clar că e un antrenor bun, care și-a pus amprenta pe fotbalul românesc, s-a văzut, că doar a ridicat Dinamo la un anumit nivel, dar nu la un nivel extraordinar de performanță. Tot așteptăm să iasă bobocii. Un an, doi, trei, patru. Mai trebuiau vreo trei ani să ajungă Dinamo la campionat. Dinamo, la ce probleme a avut FCSB în acest an, trebuia să fie în cupele europene, să câștige acel baraj”.

Marius Șumudică: „Intrăm și noi în lumea fotbalului mondial”

„Dar iată că intrăm și noi în lumea fotbalului mondial. Îl auzeam pe Răzvan Lucescu, care spunea că dacă te nășteai în Portugalia, antrenai deja la alt nivel. Intrăm și noi în această sferă. Când apare un portughez și are succes, mai apar 3-4 după el. Dacă ești antrenor bun și te-ai născut în România, e foarte greu să antrenezi în Europa.

Dacă ești portughez, pe jos te duci. E plin de portughezi și de croați în toate campionatele. Au o piață de desfacere incredibilă. Să vă uitați în fiecare campionat, dacă există campionat fără antrenor portughez”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

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