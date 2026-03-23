Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs: “Nu au considerat un caz excepţional”

Dinamo a primit un prim răspuns din partea CCA, după scandalul uriaş provocat de decizia luată de Istvan Kovacs, în derby-ul pierdut cu Rapid, scor 3-2, în prima etapă de play-off. “Câinii” au cerut fault în atac la faza golului marcat de Claudiu Petrila.

Dinamo a trimis adresă oficială către CCA, după gafa comisă de Istvan Kovacs. “Câinii” au cerut explicaţii din partea Comisiei Centrale conduse de Kyros Vassaras.

Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a primit un prim răspuns din partea CCA. Preşedintele “câinilor” a cerut ca dialogul purtat de Istvan Kovacs cu cei din camera VAR, însă cerinţa a fost respinsă de către cei din Comisie.

Totodată, Nicolescu a dezvăluit că cei de la CCA vor analiza în continuare cazul şi vor lua în considerare şi o eventuală suspendare a lui Cătălin Popa, arbitrul din camera VAR.

“Vineri am primit un răspuns din partea celor de acolo. Este legat de desecretizarea conversației din momentul respectiv și ni s-a spus că doar în situații excepționale se întâmplă asta. Nu au considerat că este un caz excepțional. În ceea ce privește delegările, au spus că vom vedea ce se va întâmpla în viitor.