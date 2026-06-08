Adevărul despre oferta lui Zeljko Kopic de la Al-Wahda

Zeljko Kopic a decis să părăsească Dinamo, iar în locul lui deja a fost instalat un nou antrenor. Este vorba de Nuno Campos. Andrei Nicolescu dă noi detalii despre posibila destianţie a tehnicianului croat. Cel mai probabil acesta nu va merge la Al-Wahda, susţine oficialul.

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”Nu, n-am discutat despre asta. Din ce am auzit, din alte părți, din alte surse, cu oameni care cumva au conexiuni acolo, eu nu am, se pare că nu ar fi o ofertă reală.

Știu că la un moment dat a avut o ofertă din China. Asta e o chestie discutată intern, dar de asta nu știu nimic”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Oficialul a dat detalii şi despre rezilierea contractului cu Kopic.

”E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că cumva fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă. Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului, ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul.