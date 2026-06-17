Aroganţa lui Gigi Becali după ce a aflat adversara FCSB-ului din Conference League

FCSB va juca din turul doi preliminar al Conference League, unde va da piept cu Auda, locul 3 în campionatul Letoniei.

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La o primă impresie, bucureştenii sunt catalogaţi cu prima şansă, ţinând cont că este o diferenţă de buget între cele două cluburi. Lotul celor de la Auda este cotat la 4,45 milioane de euro, iar FCSB ar trebui să se impună fără emoţii. Aşa crede şi Gigi Becali, care spune că nici nu a auzit de ei până acum în fotbal.

“Eu nu vorbesc ce nu mă pricep. Nu știu eu de Auda. Știu doar că noi trebuie să mergem în grupele Conference League. Eu atât știu și nici nu mă interesează altceva. Nu știu cu cine picăm, vreau doar să ajung în grupe”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.