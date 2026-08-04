Cristi Chivu vrea să transfere de la o rivală din Serie A! Are concurenţă serioasă din La Liga pentru vicecampionul mondial

Cristi Chivu caută să îşi întărească lotul la Inter, după eventul reuşit sezonul trecut. Presa din Italia a descoperit că pe lista antrenorului român se află un vicecampion mondial vara aceasta cu Argentina.

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Potrivit Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez este dorit de Cristi Chivu la Inter, iar situaţia argentinianului le dă mari speranţe nerazzurrilor că pot reuşi să îl semneze pe jucătorul care se află sub contract cu rivala Juventus.

Nico Gonzalez, pe lista lui Cristi Chivu la Inter

Nico Gonzalez, în continuare în vacanţă după Cupa Mondială, i-a anunţat deja pe cei de la Juventus, inclusiv pe antrenorul Luciano Spalletti, că nu vrea să revină la „Bătrâna Doamnă” şi că vrea o schimbare în cariera sa. Argentinianul a evoluat sezonul trecut sub formă de împrumut la Atletico Madrid, acolo unde Diego Simeone i-a oferit mai multe minute şi i-a redat încrederea, în ciuda faptului că a avut şi câteva probleme din cauza accidentărilor.

La finalul sezonului trecut, Atletico l-ar fi putut cumpăra definitiv pentru suma de 32 de milioane de euro, dar nu a făcut acest lucru. Echipa de pe Metropolitano a încercat să negocieze pentru o sumă mult mai mică, în timp ce Juventus a anunţat că nu va accepta mai puţin de 27 de milioane de euro.

În continuare, suma este considerată prea mare pentru madrileni, astfel încât în peisaj şi-a făcut apariţia Inter, care încearcă să îl deturneze pe Nico Gonzalez. Potrivit presei din Italia, echipa lui Cristi Chivu ia în calcul şi un schimb, fiind dispusă să îl ofere pe Davide Frattesi.