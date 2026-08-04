Marc-Andre Ter Stegen a fost împrumutat! Anunţul făcut de Barcelona

Marc-Andre ter Stegen se va alătura echipei Ajax Amsterdam sub formă de împrumut pe un an de la FC Barcelona, a anunţat marţi clubul catalan, conform EFE.

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Barcelona a postat un comunicat în care anunţă că a ajuns la un acord cu Ajax privind împrumutul portarului german Marc-Andre ter Stegen până la 30 iunie 2027. Portarul german se pregăteşte să înceapă a doua perioadă de împrumut sub conducerea antrenorului Michel.

Marc-Andre Ter Stegen a fost împrumutat la Ajax

„Deşi apariţiile sale s-au limitat la doar două meciuri în perioada petrecută la Girona din cauza unei accidentări, cei doi se vor reuni la un club care a câştigat patru cupe europene şi 36 de titluri de campioană, alături de multe alte onoruri şi realizări.

Ter Stegen a câştigat trofeul Ligii Campionilor cu Barcelona în 2015 şi a cucerit, de asemenea, 21 de titluri în tricoul echipei catalane, jucând 423 de meciuri cu clubul, devenind al unsprezecelea jucător cu cele mai multe selecţii în meciurile oficiale pentru Barcelona şi al doilea printre jucătorii străini în ceea ce priveşte apariţiile, după Lionel Messi”.

Germanul în vârstă de 34 de ani, care a ratat Cupa Mondială 2026 după o serie de accidentări, nu mai are nicio perspectivă de a se bate pentru titularizare la campioana Spaniei.