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Marc-Andre Ter Stegen a fost împrumutat! Anunţul făcut de Barcelona

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 12:01

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Marc-Andre Ter Stegen a fost împrumutat! Anunţul făcut de Barcelona

Marc Andre Ter Stegen / Profimedia

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Marc-Andre ter Stegen se va alătura echipei Ajax Amsterdam sub formă de împrumut pe un an de la FC Barcelona, a anunţat marţi clubul catalan, conform EFE.

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Barcelona a postat un comunicat în care anunţă că a ajuns la un acord cu Ajax privind împrumutul portarului german Marc-Andre ter Stegen până la 30 iunie 2027. Portarul german se pregăteşte să înceapă a doua perioadă de împrumut sub conducerea antrenorului Michel.

Marc-Andre Ter Stegen a fost împrumutat la Ajax

„Deşi apariţiile sale s-au limitat la doar două meciuri în perioada petrecută la Girona din cauza unei accidentări, cei doi se vor reuni la un club care a câştigat patru cupe europene şi 36 de titluri de campioană, alături de multe alte onoruri şi realizări.

Ter Stegen a câştigat trofeul Ligii Campionilor cu Barcelona în 2015 şi a cucerit, de asemenea, 21 de titluri în tricoul echipei catalane, jucând 423 de meciuri cu clubul, devenind al unsprezecelea jucător cu cele mai multe selecţii în meciurile oficiale pentru Barcelona şi al doilea printre jucătorii străini în ceea ce priveşte apariţiile, după Lionel Messi”.

Germanul în vârstă de 34 de ani, care a ratat Cupa Mondială 2026 după o serie de accidentări, nu mai are nicio perspectivă de a se bate pentru titularizare la campioana Spaniei.

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În ianuarie, ter Stegen a fost împrumutat de Barcelona la Girona, pentru a beneficia de minute de joc în vederea Cupei Mondiale, dar o accidentare la ischiogambieri i-a spulberat speranţele.

„Marc are un palmares remarcabil, iar calităţile sale sunt recunoscute pe scară largă. Este o completare imediată a lotului nostru. Marc şi cu mine ne cunoaştem bine şi aştept cu nerăbdare să lucrăm din nou cu el. Lucrăm de ceva vreme pentru a-l aduce aici, aşa că suntem foarte încântaţi că a semnat contractul şi acum poate începe”, a declarat Jordi Cruyff, directorul tehnic al „lăncierilor”.

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Portarul cu 44 de selecţii pentru Germania are contract cu Barcelona până în 2028.

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