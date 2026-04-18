“Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu

Cristiano Bergodi (61 de ani) a reacţionat după ce U Cluj a suferit prima înfrângere din acest play-off. “Şepcile roşii” au ratat şansa de a se distanţa faţă de Craiova. Oltenii joacă mâine cu Rapid şi cu o victorie ar egala-o pe U Cluj.

Bergodi a spus că trebuie să le ridice moralul jucătorilor săi înaintea meciului important cu FC Argeş din semifinalele Cupei României, de marţi. Bergodi a subliniat că ar fi “ipocrit” dacă s-ar gândi că Rapid va face un rezultat bun la Craiova mâine.

Cristiano Bergodi, după Dinamo – U Cluj 2-1: “Nu facem o tragedie. A fost un meci mai puţin reuşit”

“A fost un meci mai puțin reușit din partea noastră, fără nerv, meci echilibrat, am avut șansa, am luat goluri. Asta a fost, un meci mai puțin reușit, Dinamo a reușit pe tranziție.

Nu, nu sunt de acord, jucătorii nu s-au relaxat, nu visează la titlu, i-am văzut la antrenamente, nu au nasul pe sus, doar că nu am făcut un meci reușit, nu am fost incisivi în față, în a doua repriză am avut prin Mendy o ocazie, dar în general am făcut prea puțin.

În toate meciurile am jucat, am creat ocazii, situații, dar azi nu s-a întâmplat asta. Aș fi ipocrit să mă gândesc că Rapid face un rezultat bun la Craiova, nu mă interesează asta, jucătorii erau dezamăgiți, mă interesează să revenim, avem un meci foarte important peste trei zile, o semifinală de Cupă, ne pregătim de acest meci fără probleme.