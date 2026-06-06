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Au pus animalele de la Grădina Zoologică să facă predicții pentru Mondial! Gorilele au „anunțat” prima surpriză

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 11:10

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Au pus animalele de la Grădina Zoologică să facă predicții pentru Mondial! Gorilele au anunțat” prima surpriză

Animalele de la Grădina Zoologică din Guadalajara au făcut „predicții” pentru Mondial

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Staff-ul care se ocupă cu îngrijirea Grădinei Zoologice din Guadalajara au organizat pe parcursul zilei de vineri mai multe „meciuri” care să „prezică” câteva dintre meciurile de la Campionatul Mondial.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Ce au ales animalele de la Zoo?

Primii care au intrat pe teren au fost doi elefanți, care au ajuns pe un stadion de fotbal improvizat. Alegerile erau simple: să mănânce iarba aflată în zona marcată cu steagul Mexicului sau verdeața de pe partea unde se afla steagul Africii de Sud. Cele două țări se vor confrunta în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, pe 11 iunie de la ora 22:00 în Universul Antena!

Decizia elefanților: iarba din terenul Mexicului! Ceea ce le-a întărit convingerea mexicanilor că vor triumfa în primul meci al turneului. Apoi a venit rândul gorilelor: Chenchi și Faustina au primit două pinata în formă de tricouri de fotbal, unul cu Spania și celălalt cu Uruguay. Dacă se respectă predicția, vom avea parte de o surpriză majoră pentru că gorilele au ales naționala sud-americană!

De asemenea, o pumă pe nume Muluk mizează pe Coreea de Sud în fața Cehiei, în timp ce șase girafe dau credit Republicii Democrate Congo în duelul cu Columbia.

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Activitatea nu a fost doar amuzantă pentru public, ci și benefică pentru animale: „Acest gen de activitate le îmbogățește foarte mult viața, nu doar pentru publicul care le urmărește, ci și pentru ele însele” spune unul dintre îngrijitorii, Ivan Reynoso.

 

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