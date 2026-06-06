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Gigi Becali e gata să intre la negocieri cu Rapid: “Cu Dinamo nu, sunt mai deştepţi decât mine”

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 11:29

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Gigi Becali e gata să intre la negocieri cu Rapid: Cu Dinamo nu, sunt mai deştepţi decât mine

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

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Gigi Becali a declarat că nu mai este dispus să facă “afaceri” cu cei de la Dinamo, după transferul lui Dennis Politic din vara trecută. Patronul de la FCSB a plătit aproape un milion de euro în schimbul mijlocaşului, care în iarnă a fost împrumutat la Hermannstadt, cedându-l “câinilor” şi pe Alexandru Musi.

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Întrebat dacă ar transfera de la Rapid, Gigi Becali a transmis că e dispus să negocieze cu rivalii din Giuleşti. Recent, s-a zvonit că acesta ar fi interesat să-l aducă la FCSB pe Alexandru Dobre, unul dintre cei mai importanţi jucători ai formaţiei de sub Grant.

Gigi Becali e dispus să transfere de la Rapid, dar nu şi de la Dinamo

De asemenea, o altă echipă de la care Gigi Becali e dispus să mai transfere este CFR Cluj, echipă de la care l-a luat şi pe Daniel Bîrligea, în urmă cu două sezoane. Patronul de la FCSB a oferit noi detalii şi despre negocierile cu Kennedy Boateng, mărturisind că a discutat cu fostul fundaş de la Dinamo după ce acesta şi-a încheiat contractul cu rivalii.

Cu Rapid aş face, că sunt mai deştept decât ei. L-am lăsat pe Moruţan acolo, să-i las în play-out. Cu ei fac afaceri, cu Dinamo nu fac, sunt mai deştepţi decât mine. Cu CFR am făcut, sunt mai deştept decât ei. Ce să iau de acolo? M-a costat trei milioane, am avut şi şapte pentru el.

Cu Dinamo nici nu mai discut. Cu Boateng, nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. Mi-a spus impresarul că merge oriunde în România. După ce a rămas liber, am vorbit cu impresarul. Mi-a zis după că a semnat pe 900.000 de euro la semnătură“, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

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