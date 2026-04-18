DINAMO – U CLUJ LIVE TEXT (21:00) Kopic vrea a treia victorie cu U Cluj din acest sezon. Echipele probabile

Deși U Cluj este în acest moment marea favorită, meciul cu Dinamo se anunță unul foarte dificil pentru echipa lui Bergodi în condițiile în care Dinamo a reușit să o învingă pe U Cluj în ambele partide din sezonul regulat, cu 1-0 în fiecare meci.

„Sper și cred că este timpul pentru prima victorie în play-off. Echipa este într-o formă bună, am avut evoluții bune în ultimele meciuri, în special în cel cu CFR Cluj. Jucătorii sunt foarte motivați, pentru că întâlnim echipa de pe primul loc al clasamentului. Am câștigat de două ori în acest sezon cu ‘U’ Cluj. Însă ei au rezultate foarte bune în ultima perioadă, așa că ne așteaptă un meci dificil, însă suntem pregătiți, avem și noi ambiția noastră. Sunt foarte buni pe contraatac, au o atitudine excelentă pe teren, așa că în acest moment Universitatea Cluj este cea mai bună echipă a campionatului. Motivația noastră trebuie să fie la cel mai înalt nivel” a spus Zeljko Kopic în conferința de presă de dinaintea partidei.

Bergodi știe punctul vulnerabil al lui Dinamo

Cristiano Bergodi știe că Universitatea Cluj este tot mai aproape de titlu, însă rămâne cu picioarele pe pământ. O laudă pe Dinamo care crede că e trasă în jos de problemele din atac.

„Ne așteaptă un meci ca de obicei dificil în acest play-off. Dinamo, în acest meci, vine după o ultimă prestație în care e în revenire (nr. 1-1 la Cluj cu CFR). Doar că n-are pe cineva acolo în față care să fructifice. Dinamo e greu de bătut. Nu spun că e o surpriză, dar domnul Kopic a făcut o treabă senzațională acolo. Ne așteaptă un meci greu. Noi avem o strategie de joc, o alegem în funcție de cine întâlnim. Încercăm să ieșim cu lucrurile pozitive în față. Dinamo vrea să controleze bine jocul, are tranziție pozitivă foarte bună, are dinamică excelentă, o formație care a stat acolo, sus în clasament, tot sezonul regulat. Se spunea că poate câștiga titlul. Ne-a bătut într-o anumită perioadă, în primul meci după cantonamentul de iarnă. Vorbim de Dinamo, un club prestigios, de tradiție în România, care vrea să aibă rezultate. A făcut un campionat foarte, foarte bun și vrea să ridice ștacheta” a spus Cristiano Bergodi în conferință.