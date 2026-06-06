Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo. Anunţ direct din Rusia pentru fanii “câinilor”: “Atât spun”

Ionuţ Nedelcearu (30 de ani) a oferit declaraţii despre posibila revenire la Dinamo. Fundaşul central, care evoluează în prezent în Rusia, la Akron Togliatti, a dezvăluit că îşi doreşte să îmbrace din nou tricoul “câinilor”.

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Ionuţ Nedelcearu a transmis că pentru moment este concentrat pe ceea ce are de făcut la echipa de club, subliniind însă că a rămas cu gândul la Dinamo, formaţie pentru care vrea să joace din nou, în viitorul apropiat.

Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo

După ce sezonul s-a încheiat, au existat zvonuri conform cărora Ionuţ Nedelcearu ar fi dorit de Dinamo. “Câinii” s-a despărţit în această vară de titularul din centrul defensivei, Kennedy Boateng.

“Au existat mereu speculații și este normal atunci când ai o legătură atât de puternică cu un club. În momentul de față sunt concentrat pe situația mea contractuală și pe ceea ce am de făcut aici. Nu pot spune mai mult.

(N.r. Fanii speră să te vadă din nou în tricoul alb-roşu) nseamnă enorm! Dinamo este clubul care m-a format ca fotbalist și ca om. Faptul că suporterii încă își doresc să mă vadă acolo mă face mândru. Cu siguranță mă voi întoarce într-o zi dacă voi fi dorit, pentru mine viitorul înseamnă și Dinamo! În fotbal nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul”, a declarat Ionuţ Nedelcearu, conform gsp.ro.