Home | Fotbal | Liga 1 | Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo. Anunţ direct din Rusia pentru fanii “câinilor”: “Atât spun”

Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo. Anunţ direct din Rusia pentru fanii “câinilor”: “Atât spun”

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 11:41

Comentarii
Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo. Anunţ direct din Rusia pentru fanii câinilor: Atât spun

Ionuţ Nedelcearu, în perioada în care evolua la Dinamo/ Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ionuţ Nedelcearu (30 de ani) a oferit declaraţii despre posibila revenire la Dinamo. Fundaşul central, care evoluează în prezent în Rusia, la Akron Togliatti, a dezvăluit că îşi doreşte să îmbrace din nou tricoul “câinilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Nedelcearu a transmis că pentru moment este concentrat pe ceea ce are de făcut la echipa de club, subliniind însă că a rămas cu gândul la Dinamo, formaţie pentru care vrea să joace din nou, în viitorul apropiat.

Ionuţ Nedelcearu vrea să revină la Dinamo

După ce sezonul s-a încheiat, au existat zvonuri conform cărora Ionuţ Nedelcearu ar fi dorit de Dinamo. “Câinii” s-a despărţit în această vară de titularul din centrul defensivei, Kennedy Boateng.

“Au existat mereu speculații și este normal atunci când ai o legătură atât de puternică cu un club. În momentul de față sunt concentrat pe situația mea contractuală și pe ceea ce am de făcut aici. Nu pot spune mai mult.

(N.r. Fanii speră să te vadă din nou în tricoul alb-roşu) nseamnă enorm! Dinamo este clubul care m-a format ca fotbalist și ca om. Faptul că suporterii încă își doresc să mă vadă acolo mă face mândru. Cu siguranță mă voi întoarce într-o zi dacă voi fi dorit, pentru mine viitorul înseamnă și Dinamo! În fotbal nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul”, a declarat Ionuţ Nedelcearu, conform gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Ionuţ Nedelcearu a comentat şi vestea plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Fundaşul s-a declarat surprins de decizia antrenorului croat, însă este convins că echipa din Ştefan cel Mare va merge mai departe şi fără acesta.

“Am primit vestea cu surprindere. Cred că Zeljko Kopic a avut un rol foarte important în această perioadă și a devenit, într-un fel, un simbol al renașterii lui Dinamo. A reușit să aducă stabilitate, încredere și să creeze o echipă care a făcut progrese vizibile. Din acest punct de vedere, plecarea lui este cu siguranță o pierdere.

Pe de altă parte, Dinamo este un club mare, care a trecut prin multe momente dificile de-a lungul istoriei sale și de fiecare dată a găsit puterea să meargă mai departe. Sunt convins că, deși un ciclu s-a încheiat, fundația construită în ultimii ani rămâne una solidă. Am încredere că echipa va continua să crească, iar cu următorul antrenor va obține rezultate care să îi facă pe suporteri mândri. Dinamo trebuie să privească înainte și să își păstreze obiectivele ambițioase”, a mai spus Ionuţ Nedelcearu.

Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Reclamă

Ionuţ Nedelcearu, cotat la suma de 1,5 milioane de euro, a fost crescut la Dinamo. El a fost ulterior vândut de “câini” în 2018, când avea doar 21 de ani, la Ufa, în Rusia. Ulterior, fundaşul a mai evoluat la AEK Atena, Crotone şi Palermo, înainte să semneze cu Akron Togliatti. “Nede” mai are contract cu formaţia din Rusia până în vara lui 2027.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Observator
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
Fanatik.ro
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
13:30

Lewis Hamilton a dezvăluit pe cine va susține la Campionatul Mondial: „Pentru mine, sunt la egalitate cu Anglia!”
13:04

Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB: “Nu am ce să iau de acolo”
13:00

LIVE VIDEOAl treilea antrenament din MP de la Monaco e ACUM. Calificările sunt de la 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
12:38

„Nu renunța! Va fi greu, dar va merita!” Confesiunea Nadiei pentru Marca, la 50 de ani de la „nota 1.00”
12:29

Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul şi-a luat rămas bun: “A venit momentul. Plec recunoscător”
12:15

Probleme medicale pentru şeful Ferrari, în timpul Marelui Premiu de la Monaco. Fred Vasseur va lipsi de la calificări
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan 3 Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția” 4 Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova 5 Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB 6 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat