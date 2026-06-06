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„Drumurile se despart aici!” Anunțul făcut de Craiova în urmă cu puțin timp! Lasă locul unui jucător venit de la FCSB

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 11:43

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Drumurile se despart aici!” Anunțul făcut de Craiova în urmă cu puțin timp! Lasă locul unui jucător venit de la FCSB

David Matei este cel mai bine evaluat jucător din Liga 1 /SPORT PICTURES

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Aducerea lui Alexandru Maxim de la FCSB are un impact asupra lui Silviu Lung Jr. Dublu campion în Liga 1, cu Astra și Craiova, Lung Jr se desparte de Craiova după doi ani petrecuți la club.

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Silviu Lung Jr a evoluat în doar 5 partide din ultimul sezon pentru Craiova, cea care a mizat pe Laurentiu Popescu și Pavlo Isenko pentru poarta echipei.

Silviu Lung Jr pleacă de la Craiova

La doar două zile după ce a împlinit 37 de ani, Silviu Lung Jr s-a despărțit de Universitatea Craiova. Portarul care era evaluat la 2,5 milioane de euro în urmă cu 12 ani, când evolua la Astra, nu și-a prelungit contractul care urmează să expire la finalul acestei luni.

„Mulțumim, Silviu Lung Jr.! Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului.

Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!” a anunțat Universitatea Craiova pe paginile oficiale de social media.

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