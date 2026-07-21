Atay Akgun a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

FC Petrolul Ploieşti şi tânărul jucător turc Atay Akgun (18 ani) au ajuns la un acord pentru un contract ce se va întinde până la finalul sezonului în curs.
Potrivit clubului ploieştean, acordul este cu opţiune de prelungire pentru încă un an.
Akgun provine de la Boluspor şi poate evolua ca fundaş dreapta.
Pe parcursul stagiunii precedente a fost promovat în lotul primei echipe a clubului turc, bifând două prezenţe în Cupa Turciei.
Petrolul a început cu o victorie noul sezon al Superligii, după ce a învins Dinamo, scor 1-0.
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