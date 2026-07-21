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Atay Akgun a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 17:56

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Atay Akgun a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
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FC Petrolul Ploieşti şi tânărul jucător turc Atay Akgun (18 ani) au ajuns la un acord pentru un contract ce se va întinde până la finalul sezonului în curs.

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Potrivit clubului ploieştean, acordul este cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Akgun provine de la Boluspor şi poate evolua ca fundaş dreapta.

Pe parcursul stagiunii precedente a fost promovat în lotul primei echipe a clubului turc, bifând două prezenţe în Cupa Turciei.

Petrolul a început cu o victorie noul sezon al Superligii, după ce a învins Dinamo, scor 1-0.

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