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Se face transferul lui Andrei Coubiș. Pleacă în Anglia!

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 18:42

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Se face transferul lui Andrei Coubiș. Pleacă în Anglia!

Andrei Coubiş - Sport Pictures

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Andrei Coubiş ar urma să plece în Anglia! Clubul şi-ar fi dat acordul să-l transfere pe Coubiş pentru 3 milioane de euro şi 15% dintr-un eventual transfer.

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ProSport anunţă că Lincoln City, formaţie din liga a 2-a engleză, ar fi ajuns la un acord cu U Cluj. Dacă mutarea se va face, ar fi cel mai scump transfer din istoria lui ardelenilor.

Andrei Coubiș a fost urmărit şi în meciul cu Dinamo Kiev, 0-0, de oficialii celor de la Lincoln City.

Până acum transferul lui Dorin Goga, vândut de ”U” Cluj la Poli Timișoara în 2009, a fost cel mai scump, cu 1,5 milioane de euro.

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