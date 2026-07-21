Se face transferul lui Andrei Coubiș. Pleacă în Anglia!

Andrei Coubiş ar urma să plece în Anglia! Clubul şi-ar fi dat acordul să-l transfere pe Coubiş pentru 3 milioane de euro şi 15% dintr-un eventual transfer.
ProSport anunţă că Lincoln City, formaţie din liga a 2-a engleză, ar fi ajuns la un acord cu U Cluj. Dacă mutarea se va face, ar fi cel mai scump transfer din istoria lui ardelenilor.
Andrei Coubiș a fost urmărit şi în meciul cu Dinamo Kiev, 0-0, de oficialii celor de la Lincoln City.
Până acum transferul lui Dorin Goga, vândut de ”U” Cluj la Poli Timișoara în 2009, a fost cel mai scump, cu 1,5 milioane de euro.
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