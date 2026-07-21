Alte două plecări de la Dinamo! „Revoluţie” în lotul pregătit de portughezul Nuno Campos

Alţi doi jucători au plecat de la Dinamo în această vară. Adrian Caragea (20 de ani) şi-a luat rămas-bun de la formaţia din Ştefan cel Mare, printr-un mesaj postat pe reţelele sociale.

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Potrivit fanatik.ro, şi Raul Rotund (20 de ani) şi-a reziliat contractul cu formaţia din Ştefan cel Mare. Sezonul trecut Rotund a fost împrumutat la Unirea Slobozia şi ASA Târgu Mureş.

Adrian Caragea şi Raul Rotund au plecat de la Dinamo

„Mulțumesc, Dinamo, pentru această etapă din cariera mea. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și tuturor cel care m-au apreciat”, a transmis Adrian Caragea pe reţelele sociale.

În sezonul trecut, Caragea a jucat în 16 meciuri în Liga 1 pentru Dinamo, fără vreo contribuţie la un gol al „câinilor”. A marcat însă 2 goluri în 3 meciuri în Cupa României.

În sezonul 2024-2025 Caragea a jucat în 14 meciuri în Liga 1 şi în 2 în Cupa României, fără vreun gol sau assist. Cotat la 450.000 de euro de către transfermarkt.com, Caragea mai avea contract cu Dinamo până în vara lui 2029. Rotund e cotat la 200.000 de euro de către site-ul de specialitate.