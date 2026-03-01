Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce "câinii roşii" au trimis rivala FCSB în play-out - Antena Sport

Închide meniul
Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce "câinii roşii" au trimis rivala FCSB în play-out

Liga 1

Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out

Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 21:02

Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce câinii roşii au trimis rivala FCSB în play-out

Fani Dinamo, pe Arena Naţională - Sport Pictures

Dinamo a pierdut cu FC Argeş, 0-1, în meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, iar eşecul “câinilor roşii” a trimis rivala FCSB direct în play-out. Ultraşii dinamovişti nu au fost deloc supăraţi.

Dacă în mod normal, după un eşec pe teren propriu, ultraşii le-ar fi cerut socoteală jucătorilor. De această dată, ţinând cont că înfrângerea a dus pe FC Argeş în play-off în locul campioanei FCSB, lucrurile au stat altfel în peluză.

Fanii lui Dinamo au sărbătorit dezastrul celor de la FCSB

La finalul partidei, ultraşii s-au dezbrăcat la bustul gol, au sărit şi au scandat împotriva rivalei FCSB. Ei au fost imediat acompaniaţi de fanii argeşenilor, care au înjurat clubul roş-albastru, dar chiar şi pe patronul Gigi Becali, susţine gsp.ro.

Culmea e că pentru ambele echipe există scenariul de a întâlni FCSB în barajul pentru Conferencea League. Atunci, galeriile s-ar putea înfrunta din nou în acest sezon.

Miza play-out-ului pentru FCSB

FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.

Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.

 

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
