Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce "câinii roşii" au trimis rivala FCSB în play-out - Antena Sport

Dinamo a pierdut cu FC Argeş, 0-1, în meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, iar eşecul “câinilor roşii” a trimis rivala FCSB direct în play-out. Ultraşii dinamovişti nu au fost deloc supăraţi.

Dacă în mod normal, după un eşec pe teren propriu, ultraşii le-ar fi cerut socoteală jucătorilor. De această dată, ţinând cont că înfrângerea a dus pe FC Argeş în play-off în locul campioanei FCSB, lucrurile au stat altfel în peluză.

Fanii lui Dinamo au sărbătorit dezastrul celor de la FCSB

La finalul partidei, ultraşii s-au dezbrăcat la bustul gol, au sărit şi au scandat împotriva rivalei FCSB. Ei au fost imediat acompaniaţi de fanii argeşenilor, care au înjurat clubul roş-albastru, dar chiar şi pe patronul Gigi Becali, susţine gsp.ro.

Culmea e că pentru ambele echipe există scenariul de a întâlni FCSB în barajul pentru Conferencea League. Atunci, galeriile s-ar putea înfrunta din nou în acest sezon.

Miza play-out-ului pentru FCSB

FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.