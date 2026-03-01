Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce "câinii roşii" au trimis rivala FCSB în play-out - Antena Sport

Dinamo a pierdut cu FC Argeş, 0-1, în meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, iar eşecul “câinilor roşii” a trimis rivala FCSB direct în play-out. Ultraşii dinamovişti nu au fost deloc supăraţi.
Dacă în mod normal, după un eşec pe teren propriu, ultraşii le-ar fi cerut socoteală jucătorilor. De această dată, ţinând cont că înfrângerea a dus pe FC Argeş în play-off în locul campioanei FCSB, lucrurile au stat altfel în peluză.
Fanii lui Dinamo au sărbătorit dezastrul celor de la FCSB
La finalul partidei, ultraşii s-au dezbrăcat la bustul gol, au sărit şi au scandat împotriva rivalei FCSB. Ei au fost imediat acompaniaţi de fanii argeşenilor, care au înjurat clubul roş-albastru, dar chiar şi pe patronul Gigi Becali, susţine gsp.ro.
Culmea e că pentru ambele echipe există scenariul de a întâlni FCSB în barajul pentru Conferencea League. Atunci, galeriile s-ar putea înfrunta din nou în acest sezon.
Miza play-out-ului pentru FCSB
FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.
Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.
