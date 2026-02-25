Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” - Antena Sport

FCSB este aproape de o rușine istorică în Liga 1, fiind pe punctul de a rata prezența în play-off pentru prima oară de când Liga 1 a trecut la acest format. Campioana este la mâna rezultatelor pentru a putea ajunge în primele șase.
Laszlo Dioszegi s-a declarat surprins de parcursul catastrofal al roș-albaștrilor din acest sezon și i-a avertizat pe jucătorii lui Elias Charalambous.
Laszlo Dioszegi îi avertizează pe cei de la FCSB
FCSB poate bifa o performanță negativă de când Liga 1 a trecut la sistem cu play-off și play-out, fiind pentru prima oară când nu ar ajunge în primele șase la finalul sezonul regular.
Laszlo Dioszegi a vorbit despre căderea inexplicabilă a campionilor și avertizează că abordarea echipei din play-out ar putea aduce rezultate și mai catastrofale.
„Nu mă aşteptam la această cădere. Individual, jucătorii de la FCSB sunt cei mai buni. Nu toţi, dar cei mai mulţi. Cred că toate echipele din România ar vrea jucătorii lor. Tănase, la mijloc, Târnovanu…
Din păcate, acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă. Eu aşa cred că jucătorii şi staff-ul au luat prea lejer competiţia internă: ‘Noi sigur intrăm în play-off că suntem mai buni ca ceilalţi!’.
Au pierdut nişte puncte foarte uşor, cu Metaloglobus sau alte echipe. Dacă acele meciuri se jucau acum, câştiga FCSB fără probleme. Dar atunci au câştigat echipele mici şi FCSB considerând că mai are mult până la final o să revină”.
Laszlo Dioszegi: „Niciodată nu a fost aşa de interesant campionatul”
„Şi-a revenit cât de cât, dar nu s-a gândit că va fi un campionat aşa de echilibrat. Nici cu 48 de puncte nu intri în play-off. Noi, cu Sepsi am intrat cu 43 de puncte, acum trei-patru ani. Deci este foarte echilibrat.
Niciodată nu a fost aşa de interesant campionatul ca în acest an. Dacă nu intră FCSB în play-off sunt foarte curios cum o să abordeze play-out-ul. Că şi acolo dacă nu îşi dau silinţa, pot să ajungă şi mai jos.
Nu mă gândesc că poate să aibă soarta noastră ca noi, nu e la fel. Dar poate să termine pe un loc 10 care e mai mult decât ruşinos pentru ei”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.
