Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” - Antena Sport

FCSB este aproape de o rușine istorică în Liga 1, fiind pe punctul de a rata prezența în play-off pentru prima oară de când Liga 1 a trecut la acest format. Campioana este la mâna rezultatelor pentru a putea ajunge în primele șase.

Laszlo Dioszegi s-a declarat surprins de parcursul catastrofal al roș-albaștrilor din acest sezon și i-a avertizat pe jucătorii lui Elias Charalambous.

Laszlo Dioszegi îi avertizează pe cei de la FCSB

FCSB poate bifa o performanță negativă de când Liga 1 a trecut la sistem cu play-off și play-out, fiind pentru prima oară când nu ar ajunge în primele șase la finalul sezonul regular.

Laszlo Dioszegi a vorbit despre căderea inexplicabilă a campionilor și avertizează că abordarea echipei din play-out ar putea aduce rezultate și mai catastrofale.

„Nu mă aşteptam la această cădere. Individual, jucătorii de la FCSB sunt cei mai buni. Nu toţi, dar cei mai mulţi. Cred că toate echipele din România ar vrea jucătorii lor. Tănase, la mijloc, Târnovanu…