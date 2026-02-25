"Bate câmpii rău!" Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: "Să nu uite ce a făcut FCSB" - Antena Sport

Mihai Stoica a venit cu replica pentru Dani Coman, după ce preşedintele lui FC Argeş l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Şeful de la LPF a făcut câteva declaraţii controversate în legătură cu o eventuală absenţă a FCSB-ului din play-off, lucru care nu a fost pe placul fostului portar.

Coman i-a sugerat FCSB-ului să îi ofere un tricou lui Gino Iorgulescu şi să îi dea ocazia lui Gigi Becali să îl introducă pe teren.

Mihai Stoica, replică dură pentru Dani Coman: “Să tacă din gură”

A venit şi replica din partea lui Mihai Stoica, cel care nu a înţeles de ce Gino Iorgulescu a dat o astfel de declaraţie, dar a subliniat importanţa pe care o are FCSB în play-off, din punct de vedere al interesului.

“Dani Coman să comenteze ce s-a întâmplat la meciul cu Farul, dacă vrea să comenteze. Bate câmpii rău. Nu înțeleg de ce a dat Gino declarația asta, a gândit cu voce tare. Este clar că fără FCSB play-off-ul își pierde din interes, clar asta. Una este cu noi, alta este fără noi.

Facem cele mai mari audiențe. În al doilea rând, dacă Vassaras ar fi dat declarația asta, îl înțelegeam pe Dani Coman, doar că nu a dat Vassaras declarația asta, iar ce s-a întâmplat în ultima vreme… Dani Coman ar trebui să tacă din gură.