"Bate câmpii rău!" Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: "Să nu uite ce a făcut FCSB" - Antena Sport

Mihai Stoica a venit cu replica pentru Dani Coman, după ce preşedintele lui FC Argeş l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Şeful de la LPF a făcut câteva declaraţii controversate în legătură cu o eventuală absenţă a FCSB-ului din play-off, lucru care nu a fost pe placul fostului portar.
Coman i-a sugerat FCSB-ului să îi ofere un tricou lui Gino Iorgulescu şi să îi dea ocazia lui Gigi Becali să îl introducă pe teren.
Mihai Stoica, replică dură pentru Dani Coman: “Să tacă din gură”
A venit şi replica din partea lui Mihai Stoica, cel care nu a înţeles de ce Gino Iorgulescu a dat o astfel de declaraţie, dar a subliniat importanţa pe care o are FCSB în play-off, din punct de vedere al interesului.
“Dani Coman să comenteze ce s-a întâmplat la meciul cu Farul, dacă vrea să comenteze. Bate câmpii rău. Nu înțeleg de ce a dat Gino declarația asta, a gândit cu voce tare. Este clar că fără FCSB play-off-ul își pierde din interes, clar asta. Una este cu noi, alta este fără noi.
Facem cele mai mari audiențe. În al doilea rând, dacă Vassaras ar fi dat declarația asta, îl înțelegeam pe Dani Coman, doar că nu a dat Vassaras declarația asta, iar ce s-a întâmplat în ultima vreme… Dani Coman ar trebui să tacă din gură.
Noi suntem vinovați că s-a ajuns în situația asta, dar eu am fost cu bun simț. Eu puteam să comentez foarte mult pe marginea meciului FC Argeș – Farul când discutăm despre cum s-a marcat golul și cum n-a fost eliminat Tudose. Eu mi-am văzut de treabă, dar văd că Dani Coman trăiește un moment de glorie probabil”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
“Mă deranjează că nu suntem trataţi la fel”
De asemenea, Mihai Stoica a ţinut să îi amintească lui Dani Coman că FCSB a militat pentru ca Gino Iorgulescu să nu introducă anumite clauze care nu i-ar fi permis preşedintelui de la FC Argeş să candideze la şefia LPF:
“Să nu uite că FCSB a militat pentru a scoate Gino clauzele alea pe care voia să le impună pe cinci ani, condiții pe care Dani Coman nu le îndeplinea pentru a deveni președinte. Și datorită faptului că FCSB a militat pentru asta, Dani Coman poate candida la șefia LPF.
Daniel Stanciu spunea că vor face protest, vor face ceva nemaivăzut în fotbalul românesc. Nu a fost nimic, pentru că a fost o vizită frumoasă, s-a pupat Piața Independenței și cu asta basta. Mă refer la vizita lui Dani Coman la LPF. Mă deranjează că nu suntem tratați la fel.
(n.r. – Deci îi luați tricou lui Gino?) N-avem mărimea lui”, a mai spus Mihai Stoica.
- Atenție, FCSB! Sold-out în timp record la meciul care poate trimite campioana României în play-out
- “Metodă şmecherească!” Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: “Ar fi trebuit să facem şi noi scandal”
- Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă”
- Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs
- Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF