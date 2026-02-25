Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Metodă şmecherească!" Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: "Ar fi trebuit să facem şi noi scandal" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Metodă şmecherească!” Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: “Ar fi trebuit să facem şi noi scandal”

“Metodă şmecherească!” Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: “Ar fi trebuit să facem şi noi scandal”

Alex Masgras Publicat: 25 februarie 2026, 19:34

Comentarii
Metodă şmecherească! Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: Ar fi trebuit să facem şi noi scandal

Istvan Kovacs, în timpul unui meci / Sport Pictures

Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, nu a trecut peste decizia luată de Istvan Kovacs în meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa, câştigat de piteşteni cu 1-0. Centralul din Carei a lăsat jocul să continue după o intervenţie a lui Mario Tudose asupra lui Alexandru Işfan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mario Tudose l-a faultat pe Işfan, iar jucătorul lui FC Argeş ar fi trebuit să primească al doilea cartonaş galben. Preşedintele formaţiei de la malul mării este de părere că arbitrajul lui Kovacs a fost o compensare pentru piteşteni, după ce s-a întâmplat la Ploieşti, când Radu Petrescu le-a anulat un gol perfect valabil în meciul cu Petrolul.

Gică Popescu l-a pus la zid pe Istvan Kovacs: “Cine iese în presă şi urlă are de câştigat”

De asemenea, fostul căpitan al Barcelonei l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru modul în care conduce meciurile din Liga 1. Dacă în Champions League, Kovacs are prestaţii foarte bune, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre meciurile din campionatul intern.

“S-a trecut foarte repede peste acel eveniment. Dacă ar fi fost eliminat, e posibil ca meciul să fi avut un alt deznodământ. FC Argeș a fost privită ca o victimă după ce a fost la Ploiești, iar ce a fost la noi a fost ca o compensare. Mai ales că acolo ar fi putut acorda chiar cartonaș roșu direct.

Asta e o metodă de arbitraj șmecherească, pentru că știa că, dacă dă fault, automat trebuie să dea și al doilea galben, neapărat.

Reclamă
Reclamă

Istvan Kovacs are două unități de măsură! Este impecabil in Champions League, dar îi este frică să dea al doilea galben unui fotbalist la FC Argeș – Farul.

Singura șansă ca să ai parte de un arbitraj corect este să faci scandal. Cine iese în presă și urlă, are de câștigat. Noi nu ieșim să facem scandal, iar asta ne dăunează.

Ar fi trebuit să facem și noi scandal și poate la meciul următor nu am mai fi avut probleme. Asta am constatat. Iar la noi, cel mai bun arbitru român a avut prestația pe care a avut-o”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Reclamă

Istvan Kovacs va conduce meciul retur dintre PSG şi AS Monaco, după ce deţinătoarea trofeului UEFA Champions League a câştigat cu 3-2 meciul tur. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), potrivit frf.ro.

Aceasta va fi a şasea partidă arbitrată de Istvan Kovacs în acest sezon de UEFA Champions League, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Observator
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
21:43
LIVE SCOREAtalanta – Dortmund 4-1. Dramatism total la Bergamo. Echipele de start la Real Madrid – Benfica (22:00)
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Campioni în sport şi în viaţă
21:03
Atenție, FCSB! Sold-out în timp record la meciul care poate trimite campioana României în play-out
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Urmaşele Simonei Halep sunt cele mai bune din Europa la tenis
20:50
Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor
20:49
VideoJurnal Antena Sport | E scandal mare cu pariurile la Liga 3
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 3 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 4 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial