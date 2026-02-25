"Metodă şmecherească!" Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: "Ar fi trebuit să facem şi noi scandal" - Antena Sport

Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, nu a trecut peste decizia luată de Istvan Kovacs în meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa, câştigat de piteşteni cu 1-0. Centralul din Carei a lăsat jocul să continue după o intervenţie a lui Mario Tudose asupra lui Alexandru Işfan.

Mario Tudose l-a faultat pe Işfan, iar jucătorul lui FC Argeş ar fi trebuit să primească al doilea cartonaş galben. Preşedintele formaţiei de la malul mării este de părere că arbitrajul lui Kovacs a fost o compensare pentru piteşteni, după ce s-a întâmplat la Ploieşti, când Radu Petrescu le-a anulat un gol perfect valabil în meciul cu Petrolul.

Gică Popescu l-a pus la zid pe Istvan Kovacs: “Cine iese în presă şi urlă are de câştigat”

De asemenea, fostul căpitan al Barcelonei l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru modul în care conduce meciurile din Liga 1. Dacă în Champions League, Kovacs are prestaţii foarte bune, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre meciurile din campionatul intern.

“S-a trecut foarte repede peste acel eveniment. Dacă ar fi fost eliminat, e posibil ca meciul să fi avut un alt deznodământ. FC Argeș a fost privită ca o victimă după ce a fost la Ploiești, iar ce a fost la noi a fost ca o compensare. Mai ales că acolo ar fi putut acorda chiar cartonaș roșu direct.

Asta e o metodă de arbitraj șmecherească, pentru că știa că, dacă dă fault, automat trebuie să dea și al doilea galben, neapărat.