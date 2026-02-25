"Metodă şmecherească!" Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: "Ar fi trebuit să facem şi noi scandal" - Antena Sport

Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, nu a trecut peste decizia luată de Istvan Kovacs în meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa, câştigat de piteşteni cu 1-0. Centralul din Carei a lăsat jocul să continue după o intervenţie a lui Mario Tudose asupra lui Alexandru Işfan.
Mario Tudose l-a faultat pe Işfan, iar jucătorul lui FC Argeş ar fi trebuit să primească al doilea cartonaş galben. Preşedintele formaţiei de la malul mării este de părere că arbitrajul lui Kovacs a fost o compensare pentru piteşteni, după ce s-a întâmplat la Ploieşti, când Radu Petrescu le-a anulat un gol perfect valabil în meciul cu Petrolul.
Gică Popescu l-a pus la zid pe Istvan Kovacs: “Cine iese în presă şi urlă are de câştigat”
De asemenea, fostul căpitan al Barcelonei l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru modul în care conduce meciurile din Liga 1. Dacă în Champions League, Kovacs are prestaţii foarte bune, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre meciurile din campionatul intern.
“S-a trecut foarte repede peste acel eveniment. Dacă ar fi fost eliminat, e posibil ca meciul să fi avut un alt deznodământ. FC Argeș a fost privită ca o victimă după ce a fost la Ploiești, iar ce a fost la noi a fost ca o compensare. Mai ales că acolo ar fi putut acorda chiar cartonaș roșu direct.
Asta e o metodă de arbitraj șmecherească, pentru că știa că, dacă dă fault, automat trebuie să dea și al doilea galben, neapărat.
Istvan Kovacs are două unități de măsură! Este impecabil in Champions League, dar îi este frică să dea al doilea galben unui fotbalist la FC Argeș – Farul.
Singura șansă ca să ai parte de un arbitraj corect este să faci scandal. Cine iese în presă și urlă, are de câștigat. Noi nu ieșim să facem scandal, iar asta ne dăunează.
Ar fi trebuit să facem și noi scandal și poate la meciul următor nu am mai fi avut probleme. Asta am constatat. Iar la noi, cel mai bun arbitru român a avut prestația pe care a avut-o”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.
Istvan Kovacs va conduce meciul retur dintre PSG şi AS Monaco, după ce deţinătoarea trofeului UEFA Champions League a câştigat cu 3-2 meciul tur. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), potrivit frf.ro.
Aceasta va fi a şasea partidă arbitrată de Istvan Kovacs în acest sezon de UEFA Champions League, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).
- Atenție, FCSB! Sold-out în timp record la meciul care poate trimite campioana României în play-out
- “Bate câmpii rău!” Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: “Să nu uite ce a făcut FCSB”
- Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă”
- Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs
- Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF