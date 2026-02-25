Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 18:26

Comentarii
Dani Coman, la un eveniment / Sport Pictures

Dani Coman se poate alege cu o sancțiune imensă trecută în numele său ca urmare a modului în care a răbufnit după meciul pierdut de FC Argeș cu Petrolul, duel care a fost marcat de gafa imensă comisă de Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor ar putea ajunge să fie suspendat timp de o perioadă între opt și 12 luni.

Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!“, așa a sunat derapajul lui Dani Coman după meciul din campionat dintre FC Argeș și Petrolul, încheiat cu victoria ploieștenilor cu 2-1.

Declarațiile au venit în contextul vicierii de rezultat care a fost cauzată de greșeala imensă a centralului Radu Petrescu. Pe final de meci, la scorul de 1-1, piteștenii au marcat după o lovitură liberă, însă arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă, deși în careu nu se petrecuse nimic, iar VAR-ul nu a putut interveni.

Sesizarea făcută de FRF în cazul lui Dani Coman

Inițial, după meciul de la Ploiești, Dani Coman a primit un avertisment și o amendă de 4.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină, însă sancțiunea respectivă a vizat strict incidentele în care a fost implicat pe gazon și ce le-a spus arbitrilor. În ceea ce privește ce a declarat președintele lui FC Argeș la televizor, momentan nu s-a luat o decizie, pentru că în primul rând era nevoie de o sesizare.

Recent, a venit și solicitarea respectivă, care a fost făcută marți de secretarul general FRF, Radu Vișan, potrivit celor de la golazo.ro. Comisia de Disciplină a fost sesizată, iar potrivit regulamentului, acesta ar putea ajunge să primească o suspendare între opt și 12 luni.

Ce este stipulat în regulamentul din fotbalul românesc

În cadrul articolului 50, intitulat “Incitarea la ură, violență și comportarea jignitoare”, punctele 2 și 3 transmit următoarele lucruri:

  • Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancționează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârșită de un jucător sau antrenor și suspendare între 4 și 6 luni dacă fapta a fost săvârșită de un oficial“;
  • În special, când abaterea a fost săvârșită prin intermediul mass-media (presa scrisă, televiziune, radio, internet, etc), atunci penalitatea sportivă se va dubla“;

Ținând cont că Dani Coman îndeplinește ambele condiții, atunci s-ar putea alege cu suspendarea uriașă ce variază între opt și 12 luni.

