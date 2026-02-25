Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs - Antena Sport

FC Argeș a obținut un succes uriaș în lupta pentru o calificare istorică în play-off, reușind să se impună la limită în fața Farului, într-un meci disputat pe stadion din Mioveni.
Bogdan Andone nu a prins pauza pe bancă, fiind eliminat direct de către Istvan Kovacs, după ce a avut o discuție destul de aprinsă cu centralul din Carei.
Bogdan Andone, suspendat pentru două meciuri
Bogdan Andone nu a scăpat ieftin după ce a fost eliminat de către Istvan Kovacs în prima repriză a partidei dintre FC Argeș și Farul Constanța, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea echipei sale.
Comisia de Disciplină l-a suspendat pe acesta pentru următoarele două etape, ceea ce înseamnă că va lipsi de pe bancă la partida cu Dinamo București din sezonul regular, dar și cu Gloria Bistriț, din Cupa României.
„(n.r. despre eliminarea sa) Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui. Instinctual, trage adversarul de tricou.
I-am spus arbitrului că e fault de galben, a venit direct cu cartonaşul galben la mine, i-am spus că nu se poate să nu dai fault şi galben, a fost fix în faţa mea. Mi-a zis că dacă mai deschizi o dată gura, îţi dau roşu. I-am zis atunci că o să deschid gura la conferinţa de presă. Asta a fost istoria.
M-am întors spre bancă şi nici nu ştiam dacă am luat roşu. Mi-au spus băieţii de pe bancă faptul că m-a eliminat. Nu ştiu dacă a fost al doilea galben sau direct roşu.
Nu e vorba de un fault la centrul terenului, ci despre discuţiile din ultima vreme vizavi de echipa noastră şi modul cum am fost arbitraţi şi de faptul că e sfârşit de sezon şi fiecare decizie este extrem de importantă”, declarat Bogdan Andone după meci.
