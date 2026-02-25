Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs - Antena Sport

FC Argeș a obținut un succes uriaș în lupta pentru o calificare istorică în play-off, reușind să se impună la limită în fața Farului, într-un meci disputat pe stadion din Mioveni.

Bogdan Andone nu a prins pauza pe bancă, fiind eliminat direct de către Istvan Kovacs, după ce a avut o discuție destul de aprinsă cu centralul din Carei.

Bogdan Andone, suspendat pentru două meciuri

Bogdan Andone nu a scăpat ieftin după ce a fost eliminat de către Istvan Kovacs în prima repriză a partidei dintre FC Argeș și Farul Constanța, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea echipei sale.

Comisia de Disciplină l-a suspendat pe acesta pentru următoarele două etape, ceea ce înseamnă că va lipsi de pe bancă la partida cu Dinamo București din sezonul regular, dar și cu Gloria Bistriț, din Cupa României.

„(n.r. despre eliminarea sa) Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui. Instinctual, trage adversarul de tricou.