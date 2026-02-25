Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia - Antena Sport

Joyskim Dawa a revenit de curând pe gazon și deși a lipsit mult de pe teren, fundașul camerunez nu duce lipsă de oferte importante. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani mai are contract cu campioana României până la finalul sezonului 2026/2027.
Cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, stoperul a bifat doar patru apariții în actuala stagiune pentru formația antrenată de Elias Charalambous.
Interes din Belgia pentru Joyskim Dawa
Transferat în vara anului 2022 de FCSB pentru doar 350.000 de euro, Joyskim Dawa poate prinde un transfer important la finalul acestui sezon, indiferent de rezultatele pe care le va obține campioana României.
Potrivit celor de la voetbalkrant.com, belgienii de la Genk și-au manifestat interesul pentru stoperul camerunez, care se află sub contract cu gruparea roș-albastră până la data de 30 iunie 2027.
Revenit pe gazon după o accidentare gravă suferită la echipa națională, Dawa a jucat în total patru meciuri pentru FCSB în actualul sezon. Pentru fundaș s-au mai interesat și cluburi din Rusia.
- 137 de meciuri a jucat Joyskim Dawa la FCSB
- 3 trofee are acesta în palmares alături de gruparea roș-albastră
