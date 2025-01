Basarab Panduru l-a făcut praf pe jucătorul Craiovei după eşecul cu Rapid: "De ce arăţi în halul ăsta? Aici au pierdut jocul" - Antena Sport

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni Basarab Panduru l-a criticat fără menajamente pe mijlocaşul Universităţii Craiova, Alexandru Cicâldău, pe care l-a considerat unul dintre principalii vinovaţi după eşecul, 0-1 cu Rapid, din Giuleşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mijlocaşul de 27 de ani cotat la 2.5 milioane de euro a fost transferat definitiv la începutul acestui sezon, de la Galatasaray. Suma de transfer a fost una importantă, 1.5 milioane de euro. Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Cicâldâu ”Oshima mi-a plăcut cand a venit, dar am impresia că mulţi se transformă. Arăta mai mult a Moshima (n.r. ironic). La Cicâldău e un mare semn de întrebare, de ce arăţi în halul ăsta?! Părea, așa, greoi… Cicâldău chiar aşa să te misti? Aşa de greu? E un mare semn de întrebare. Era un jucător bun, acum, nimic, nimic! Aici a pierdut Craiova jocul… Mijlocașii nu au ajutat cu absolut nimic echipa!”, a spus Panduru, citat de OrangeSport. Cota lui Cicâldău este în cădere liberă şi a ajuns la 2.5 milioane de euro. Cea mai mare cotă avută în carieră a fost de 9 milioane de euro, în 2021. De la revenirea în Liga 1, el a disputat 11 meciuri în toate competiţiile şi a marcat un gol, împotriva rivalei FCSB. Reclamă

Reclamă

Costel Gâlcă, reacţii după Rapid – Universitatea Craiova 1-0

Costel Gâlcă, antrenorul de la Universitatea Craiova, a oferit prima reacție după meciul cu Rapid, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 1-0, singura reușită a partidei fiind semnată de Alex Dobre. La interviul de la finalul partidei, tehnicianul a fost debusolat și a vorbit despre problemele echipei sale.

„Ca întodeauna, am avut ocazii, am putut să deschidem scorul, să schimbăm soarta partidei. Au făcut-o ei, au marcat, au stat compacți. Mari probleme nu ne-au pus.

Din punctul meu de vedere am avut și un penalty. A fost o centrare, când i-a venit în mână. Una peste alta e important să marchezi primul, sau când ai situații. Nu pot să zic că jucătorii nu au avut atitudine, și-au dorit. Am întâlnit o echipă agresivă în propria jumătate și nu am reușit să ne facem ocazii.

Reclamă