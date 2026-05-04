“Bătaie de joc”. Titularul lui Dinamo a răbufnit la miezul nopţii, după eroarea de arbitraj din meciul cu Univ. Craiova

Devis Epassy a răbufnit la miezul nopţii, după ce Dinamo a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 1-2, în etapa a şaptea a play-off-ului. “Câinii” au condus în Bănie, însă au plecat învinşi după ce Steven Nsimba a marcat golul victoriei, în minutul 90+1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Faza golului a fost, însă, extrem de controversată. VAR-ul nu a intervenit deşi atacantul Universităţii Craiova era în poziţie de offsaid. Pe marginea terenului, Zeljko Kopic şi Florentin Petre au “luat foc” şi s-au certat cu arbitrul Szabolcs Kovacs, însă acesta a validat reuşita oltenilor.

Devis Epassy a răbufnit, după gafa uriaşă de arbitraj din Univ. Craiova – Dinamo 2-1

Devis Epassy a postat o imagine în care se poate observa offsaid-ul evident în care se afla Steven Nsimba, pe faza de construcţie a golului marcat în minutul 90+1. Portarul lui Dinamo a avut o reacţie dură: “Nu e ofsaid? Este o bătaie de joc“, a transmis camerunezul, pe pagina sa de Instagram.

În camera VAR s-a aflat Cătălin Popa, pe care dinamoviştii l-au recuzat după partida cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului. La acel moment, Popa nu a intervenit la faza controversată, în urma căreia giuleştenii au restabilit egalitatea, prin Claudiu Petrila. Meciul a fost pierdut de “câini”, scor 2-3.

După meci, Zeljko Kopic s-a plâns şi el de arbitraj şi a transmis că offsaid-ul a fost unul clar. Croatul nu şi-a putut explica de ce golul a fost validat.