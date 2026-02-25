Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” - Antena Sport

FCSB are șanse mici să se califice în play-off, iar ratarea obiectivului ar fi lovitură pentru toate cluburile, a anunțat Gino Iorgulescu. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că toate echipele din play-off ar avea de suferit din punct de vedere financiar, dacă FCSB nu va ajunge în primele șase.
Dani Coman a fost șocat de declarațiile oficialului LPF și l-a făcut praf pe acesta, precizând că favorizează indirect o excludere a piteștenilor din play-off.
Dani Coman, săgeți către Gino Iorgulescu
Dani Coman a reacționat imediat după declarațiile făcute de Gino Iorgulescu, care a transmis că o eventuală absență a FCSB-ului din play-off ar afecta și celelalte echipe participante.
Președintele celor de la FC Argeș nu l-a menajat deloc pe șeful Ligii Profesioniste de Fotbal și a catalogat drept „stupefiant” afirmațiile făcute de acesta.
„E stupefiant ce aud. Stupefiante declarații să facă lobby pentru o anumită echipă. Poate își face Gino tricou cu FCSB și-l bagă Gigi la pauză. El e plătit de toate cluburile, nu numai de FCSB sau de un anumit club.
Nu are voie să facă așa ceva, e într-o funcție care poate influența, poate influența arbitrii, observatorii, oamenii de fotbal. Dacă dumnealui consideră că poate intra FCSB, poate fac și eu lobby să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”.
Dani Coman: „Să își vadă de treaba lui și să încerce să facă mai multe pentru fotbalul românesc”
„Avem și noi un echipament foarte frumos, calitativ, îi putem face un tricou cu FC Argeș cadou. Să își vadă de treaba lui și să încerce să facă mai multe pentru fotbalul românesc.
Nu îmi place să vorbesc de alte echipe, vorbesc doar de declarație, nu mi se pare normal, nu mă interesează, a mai făcut în ultima perioadă declarații care nu au legătură cu dezvoltarea fotbalului, de sistemul competițional, că ar trebui altul…
Eu sunt convins că nu sunt declarațiile lui, e doar un om care aude ce se discută, iar oamenii nu încearcă decât să îl discrediteze și chiar se discreditează prin declarațiile pe care le face”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.
