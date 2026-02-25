Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” - Antena Sport

FCSB are șanse mici să se califice în play-off, iar ratarea obiectivului ar fi lovitură pentru toate cluburile, a anunțat Gino Iorgulescu. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că toate echipele din play-off ar avea de suferit din punct de vedere financiar, dacă FCSB nu va ajunge în primele șase.

Dani Coman a fost șocat de declarațiile oficialului LPF și l-a făcut praf pe acesta, precizând că favorizează indirect o excludere a piteștenilor din play-off.

Dani Coman, săgeți către Gino Iorgulescu

Dani Coman a reacționat imediat după declarațiile făcute de Gino Iorgulescu, care a transmis că o eventuală absență a FCSB-ului din play-off ar afecta și celelalte echipe participante.

Președintele celor de la FC Argeș nu l-a menajat deloc pe șeful Ligii Profesioniste de Fotbal și a catalogat drept „stupefiant” afirmațiile făcute de acesta.

„E stupefiant ce aud. Stupefiante declarații să facă lobby pentru o anumită echipă. Poate își face Gino tricou cu FCSB și-l bagă Gigi la pauză. El e plătit de toate cluburile, nu numai de FCSB sau de un anumit club.