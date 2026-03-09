Becali a dat certă venirea lui Rădoi, un fost coleg cere prundeţă: "Până nu auzim de la el, eu unul nu cred" - Antena Sport

Gigi Beclai a anunţat venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, însă până acum nu s-a anunţat nimic oficial şi din partea fostului antrenor de la Craiova.

Sorin Paraschiv, fost coechipier cu Rădoi la FCSB, cere prudenţă. El aşteaptă ca Mirel Rădoi să anunţe dacă vine la FCSB, până atunci “nu crede”.

”E sigură? (n.r. A anunțat domnul Becali) Îl știm bine pe Mirel. Până nu auzim de la el varianta. Eu tot nu cred, nu cred! Nici nu știu ce să zic, că nu cred că poate să vină la FCSB.

E clar că e o variantă bună, dar nu cred că Mirel va veni. Până nu auzim de la Mirel că va fi antrenorul lui FCSB, eu unul nu cred. La cum îl știu eu pe Mirel…”, a declarat Sorin Paraschiv, pentru iamsport.ro.

Gigi Becali a anunţat duminică venirea lui Mirel Rădoi la echipă, el urmând să antreneze până în vară. Becali a asigurat că Rădoi are “liber să facă tot ce vrea”.