Xavi "aruncă în aer" alegerile de la Barcelona! A minţit Joan Laporta? "Messi voia să revină! Era totul stabilit" - Antena Sport

Xavi, fostul mare mijlocaş al Barcelonei şi fost antrenor al formaţiei blaugrana, a făcut mai multe declaraţii despre Lionel Messi. Plecat de pe Camp Nou în 2021, argentinianul ar fi putut să revină “acasă” în vara anului 2023, după ce a părăsit-o pe PSG. Messi nu a mai ajuns însă la Barcelona şi a semnat cu Inter Miami, formaţie din MLS.

Xavi, antrenorul Barcelonei în perioada noiembrie 2021 – iunie 2024, a vorbit despre ce s-a întâmplat în vara anului 2023. Potrivit fostului mijlocaş, revenirea mijlocaşului pe Camp Nou a fost blocată de Joan Laporta, pentru a nu începe un “război al salariilor”. La Liga şi Jorge Messi, tatăl fotbalistului, nu au fost de vină pentru faptul că transferul nu s-a realizat.

Xavi l-a pus la zid pe Joan Laporta, chiar înaintea alegerilor de la Barcelona: “Messi voia să se întoarcă, dar Laporta a oprit transferul”

“Revenirea lui Leo Messi la Barcelona era deja un acord încheiat după Cupa Mondială câștigată de Argentina. Era totul stabilit. Aveam și undă verde din partea La Liga, iar Messi voia să se întoarcă, dar Laporta a oprit transferul.

Laporta mi-a spus că, dacă Leo s-ar întoarce, ar începe un război al salariilor și nu își permite asta. Leo Messi nu se va mai întoarce niciodată la Barcelona pur și simplu pentru că Laporta nu vrea asta.

Nu este din cauza La Liga sau pentru că Jorge Messi cere bani, asta este o minciună. Laporta este cel care le spune oamenilor lui că echipa nu își permite să îl aducă”, a declarat Xavi, potrivit mundodeportivo.com.