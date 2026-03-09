Xavi "aruncă în aer" alegerile de la Barcelona! A minţit Joan Laporta? "Messi voia să revină! Era totul stabilit" - Antena Sport

Xavi, fostul mare mijlocaş al Barcelonei şi fost antrenor al formaţiei blaugrana, a făcut mai multe declaraţii despre Lionel Messi. Plecat de pe Camp Nou în 2021, argentinianul ar fi putut să revină “acasă” în vara anului 2023, după ce a părăsit-o pe PSG. Messi nu a mai ajuns însă la Barcelona şi a semnat cu Inter Miami, formaţie din MLS.
Xavi, antrenorul Barcelonei în perioada noiembrie 2021 – iunie 2024, a vorbit despre ce s-a întâmplat în vara anului 2023. Potrivit fostului mijlocaş, revenirea mijlocaşului pe Camp Nou a fost blocată de Joan Laporta, pentru a nu începe un “război al salariilor”. La Liga şi Jorge Messi, tatăl fotbalistului, nu au fost de vină pentru faptul că transferul nu s-a realizat.
Xavi l-a pus la zid pe Joan Laporta, chiar înaintea alegerilor de la Barcelona: “Messi voia să se întoarcă, dar Laporta a oprit transferul”
“Revenirea lui Leo Messi la Barcelona era deja un acord încheiat după Cupa Mondială câștigată de Argentina. Era totul stabilit. Aveam și undă verde din partea La Liga, iar Messi voia să se întoarcă, dar Laporta a oprit transferul.
Laporta mi-a spus că, dacă Leo s-ar întoarce, ar începe un război al salariilor și nu își permite asta. Leo Messi nu se va mai întoarce niciodată la Barcelona pur și simplu pentru că Laporta nu vrea asta.
Nu este din cauza La Liga sau pentru că Jorge Messi cere bani, asta este o minciună. Laporta este cel care le spune oamenilor lui că echipa nu își permite să îl aducă”, a declarat Xavi, potrivit mundodeportivo.com.
🚨 Xavi: “Leo Messi back to Barcelona was a done deal after that World Cup won by Argentina. It was done”.
“We also had La Liga’s green light and Messi wanted to return… but Laporta stopped the signing”.
“Laporta told me that if Leo came back, there would be a wage war and he… pic.twitter.com/XmSehWBXKu
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026
Declaraţiile făcute de Xavi pot cântări serios, ţinând cont că Barcelona se pregăteşte pentru noi alegeri. Pe data de 15 martie, clubul îşi va alege un nou preşedinte, iar contracandidatul lui Joan Laporta este Victor Font. La alegerile din 2021, el a obţinut aproape 30% din voturi.
În urmă cu câteva săptămâni, Joan Laporta a acordat un interviu în care a vorbit despre negocierile pe care le-a avut cu Jorge Messi, tatăl argentinianului, care a venit acasă la preşedintele Barcelonei pentru a negocia revenirea pe Camp Nou. Atunci, Laporta a declarat că a fost decizia lui Messi de a nu se întoarce la Barcelona şi de a merge în MLS, acolo unde presiunea nu este la fel de mare:
“Jorge Messi a venit la mine acasă. Eu am pregătit contractul, i l-am trimis, dar nu a răspuns. A trecut o săptămână, au trecut două… O lună mai târziu, el s-a întors la mine acasă şi mi-a spus că au decis să meargă la Inter Miami, acolo unde presiunea nu e aşa mare”, declara Joan Laporta, în luna februarie, potrivit marca.com.
