"Te-a surprins alegerea lui Mirel Rădoi?" Ştefan Baiaram, reacţie sinceră după ce fostul său antrenor a semnat cu FCSB - Antena Sport

Ştefan Baiaram a recunoscut că nu se aştepta ca Mirel Rădoi să revină la FCSB. Fost căpitan al echipei lui Gigi Becali, dar şi antrenor, Rădoi a bătut palma cu patronul roş-albaştrilor şi va prelua echipa în play-out, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest sezon, Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi au intrat într-un conflict, după ce fotbalistul de 23 de ani a fost lăsat în afara lotului de antrenor la meciul pe care Universitatea Craiova l-a disputat cu Noah, în primul meci de pe Ion Oblemenco din faza principală Conference League.

Ştefan Baiaram nu se aştepta ca Mirel Rădoi să semneze cu FCSB: “Nu am crezut”

În luna noiembrie, Rădoi şi-a dat demisia, după ce UTA Arad s-a impus la Craiova, dar va reveni acum pe banca unei echipe din Liga 1, la FCSB.

Surprins de această decizie, Baiaram nu a vrut să comenteze prea mult acest subiect, dar a declarat că s-ar fi salutat şi ar fi discutat cu Mirel Rădoi, în ciuda conflictului din toamnă, dacă FCSB şi Universitatea Craiova s-ar fi întâlni în play-off:

“(n.r. despre venirea lui Rădoi la FCSB) Sincer nici n-am știut acest lucru până să vin aici că domnul Mirel ar fi semnat cu FCSB, sincer nu am crezut, da, nu mă așteptam și nu am ce să comentez. (n.r. Nu vă întâlniți în play-off) Chiar dacă ne întâlneam, ne salutam, vorbeam, am o relație specială cu el”, a declarat Ştefan Baiaram, după Rapid – Universitatea Craiova 1-1.