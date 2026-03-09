"Te-a surprins alegerea lui Mirel Rădoi?" Ştefan Baiaram, reacţie sinceră după ce fostul său antrenor a semnat cu FCSB - Antena Sport

Ştefan Baiaram a recunoscut că nu se aştepta ca Mirel Rădoi să revină la FCSB. Fost căpitan al echipei lui Gigi Becali, dar şi antrenor, Rădoi a bătut palma cu patronul roş-albaştrilor şi va prelua echipa în play-out, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.
În acest sezon, Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi au intrat într-un conflict, după ce fotbalistul de 23 de ani a fost lăsat în afara lotului de antrenor la meciul pe care Universitatea Craiova l-a disputat cu Noah, în primul meci de pe Ion Oblemenco din faza principală Conference League.
Ştefan Baiaram nu se aştepta ca Mirel Rădoi să semneze cu FCSB: “Nu am crezut”
În luna noiembrie, Rădoi şi-a dat demisia, după ce UTA Arad s-a impus la Craiova, dar va reveni acum pe banca unei echipe din Liga 1, la FCSB.
Surprins de această decizie, Baiaram nu a vrut să comenteze prea mult acest subiect, dar a declarat că s-ar fi salutat şi ar fi discutat cu Mirel Rădoi, în ciuda conflictului din toamnă, dacă FCSB şi Universitatea Craiova s-ar fi întâlni în play-off:
“(n.r. despre venirea lui Rădoi la FCSB) Sincer nici n-am știut acest lucru până să vin aici că domnul Mirel ar fi semnat cu FCSB, sincer nu am crezut, da, nu mă așteptam și nu am ce să comentez. (n.r. Nu vă întâlniți în play-off) Chiar dacă ne întâlneam, ne salutam, vorbeam, am o relație specială cu el”, a declarat Ştefan Baiaram, după Rapid – Universitatea Craiova 1-1.
Gigi Becali: “Rădoi va face ce vrea la FCSB”
Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă de prezentare la noua echipă.
“Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat. După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Să facă ce vrea el şi gata.
Nu vrea omul nicio prezentare. A zis că vine să mă ajute că sunt doar două luni şi jumătate. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali.
