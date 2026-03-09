Cine a făcut ofertă de 50 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin: "Ne-a sunat cineva..." - Antena Sport

În iarnă s-a discutat intens despre plecarea lui Radu Drăguşin de la Tottenham. În cele din urmă a rămas, dar au fost câteva propuneri tentante financiar, dar care au fost declinate de român.

Florin Manea a povestit că jucătorul a primit o ofertă pe cinci ani, cu salariu anual de zece milioane de euro. Echipa care l-a vrut pe fundaşul naţionalei României era din Arabia Saudită.

“Am refuzat 50 de milioane pe cinci ani pentru Radu. 10 milioane pe an! Net! Ne-a sunat cineva din Arabia Saudită că ne dă salariu de 10 milioane de euro pe an. Nici n-am luat în calcul. Câți români refuzau? Alții se urcau în avion și la 10-15 milioane. Luam și eu vreo 20-30 de milioane. Nu m-a interesat”, a dezvăluit Florin Manea, potrivit iamsport.ro.

O altă echipă refuzată de Radu Drăguşin a fost Leipzig.

“Am vrut să plecăm de la Tottenham, însă dacă am văzut că începe să joace, ne-am răzgândit. Bine, nici n-a fost vreo ofertă definitivă pentru el, în afara uneia de la Leipzig, care putea ajunge la un transfer definitiv. În rest, doar împrumuturi. Într-adevăr, erau echipe puternice: Juventus, Milan. Directorul care este acum la Leipzig, era la Wolfsburg. Și l-a dorit la Wolfsburg înainte să mergem la Tottenham. A zis că va reveni și la vară cu o ofertă, acum să vedem…”, a mai spus Florin Manea.