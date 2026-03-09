Ce notă a primit Cristi Chivu în presa din Italia, după eșecul cu AC Milan - Antena Sport

Momente grele pentru Cristi Chivu şi Inter, după ce AC Milan s-a impus cu 1-0, iar lupta la campionat pare că s-a redeschis.

Presa italiană a lăudat AC Milan pentru succes şi a fost aprigă cu Chivu, care nu reuşeşte să se impună în derby-urile din Serie A.

“Blestemul derby-ului continuă: Estupinan face Milanul fericit, Inter este învinsă și se află acum la șapte puncte de rossoneri”, notează fcinternews.it.

leggo.it şi TMW.com i-au dat nota 5.5 lui Cristi Chivu. “Interul său nu pare deloc într-o formă de zile mari, însă, ajungând la derby cu un avantaj de 10 puncte, își poate permite chiar și o tentativă de gestionare a situației.Probabil din cauza acestei mentalități, Inter greșește abordarea partidei. Încearcă unele acțiuni în repriza secundă, dar trebuie să se recunoască învinsă”, au scris cei de la TMW.com.

“Extaz pentru Milan! «Fulgerul» lui Estupinan decide derby-ul și redeschide campionatul”, scris şi Gazzetta dello Sport.