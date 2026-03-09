Legendele lui AC Milan şi Inter nu s-au pus de acord, după penalty-ul cerut de echipa lui Chivu: "Ar fi trebuit să intervină" - Antena Sport

Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1. Finalul meciului de pe San Siro a fost extrem de controversat, cu echipa antrenorului român cerând două lovituri de la 11 metri. Liderul din Serie A, care acum are un avans de 7 puncte în clasament, a mai avut şi un gol anulat.

În minutul 90+5, Denzel Dumfries a lovit mingea cu pieptul, iar balonul l-a atins în mână pe Samuele Ricci, care nu avea brațul lipit de corp. Totuși, centralul nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Legendele lui AC Milan şi Inter nu s-au pus de acord, după penalty-ul cerut de echipa lui Chivu

După meci, în studioul Sky Sport, foştii jucători de la AC Milan şi Inter au analizat faza în Samuele Ricci a atins mingea cu mâna. Paolo Di Canio şi Giuseppe Bergomi nu au înţeles de ce faza nu a fost revăzută de VAR, susţinând că în trecut s-au acordat penalty-uri mai puţin clare decât acesta.

“Pentru mine, brațul oprește mingea, altfl s-ar duce în lateral. Când retrage brațul, el ajustează puțin mingea: avantajul unei mișcări instinctive de retragere a brațului este că mingea rămâne acolo.

Aș vrea doar să revăd poziția arbitrului, dacă era în public sau dacă a văzut-o corect. Poate că VAR ar fi putut face o sugestie acolo sau cel puțin să îl întrebe dacă a văzut faza sau nu”, a declarat Paolo Di Canio, fostul jucător al celor de la AC Milan, citat de tuttomercatoweb.com.