Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus - FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” - Antena Sport

FC Argeș are un parcurs de vis în 2026, după ce a reușit să obțină a 12-a victorie a sezonului, scor 2-0 cu Metaloglobus București. Gruparea piteșteană a urcat pe locul patru în clasament, având un total de 40 de puncte.

După fluierul final, Bogdan Andone a felicitat echipa adversă pentru felul în care a evoluat, dar și-a cerut și scuze de la jucătorii săi, care prind minute puține în acest sezon.

Bogdan Andone, mesaj pentru jucătorii săi: „Sper să realizeze că este important grupul”

FC Argeș a obținut a doua victorie consecutivă în anul 2026, reușind să se impună la Clinceni contra celor de la Metaloglobus, scor 2-0. Formația pregătită de Bogdan Andone s-a desprins pe tabelă, imediat ce gazdele au rămas în 10 oameni.

Tehnicianul echipei nou promovate a tras concluziile după fluierul final și a avut un mesaj pentru jucătorii săi, fiind vizați mai mult cei care au beneficiat de mai puține minute în acest sezon.

„Important e că băieții au realizat importanța jocului de astăzi, s-au concentrat, au abordat jocul cu o atitudine foarte bună. Nu a fost simplu de jucat, terenul a fost înghețat și se aluneca. Poate dacă nu aveam șansa ca adversarul să aibă om eliminat, ar fi fost alt rezultat. Mă bucur că am câștigat un joc extrem de important.